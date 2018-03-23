Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
Президент России Владимир Путин прокомментировал рекордно большое число избирателей, проголосовавших за него на минувших выборах. "Он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
"Сейчас же, конечно, как президент страны, когда у тебя такой уровень поддержки, ты чувствуешь уровень ответственности, поскольку любой лидер несет ношу ответственности этой поддержки", – добавил пресс-секретарь российского лидера. Он назвал полученный результат историческим.
Песков рассказал о задачах, которые ставит президент при взаимодействии на внешнеполитической арене. "На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач", – цитирует его RT.
"И у него есть конкретный план развития. Он понимает, какие задачи являются первостепенными, какие – второстепенными и так далее. А потому президенту нужна поддержка со стороны дипломатии – для обеспечения комфортных условий их решения", – добавил Песков.
По его словам, несмотря на напряженную ситуацию в мире, иностранные политики понимают важность выстраивания полноправного и уважительного диалога с российской стороной. "Многие европейские страны понимают, что Россия – неотъемлемая часть Европы; что невозможно говорить о процветающей и развивающейся Европе без участия России во всех европейских процессах; что мнение России нужно принимать во внимание", – заметил пресс-секретарь Путина.
Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Как писали Dni.Ru, нынешний глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов. В абсолютных цифрах за него проголосовали почти 56 миллионов россиян.
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