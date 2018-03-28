Порошенко снизошел до соболезнований России

Президент Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Удивительно, что Петр Порошенко снизошел до этого, ведь со дня пожара в "Зимней вишне" прошло три дня.

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На встрече с участниками акции "Дети объединяют Украину" у Порошенко, похоже, что-то екнуло внутри – он внезапно обратился к родным и близким погибших в "Зимней вишне". "Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования", – заявил украинский лидер.

Чуть позже в Twitter он разместил странный пост, связав кемеровский пожар с событиями в Сирии и Донбассе. "Мир и Украина проходят непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли в Донбассе, Сирии и Кемерово", – говорится на странице президента.

Ранее к сочувствующим присоединился премьер Украины Владимир Гройсман. Он поручил МВД и МЧС страны начать масштабную проверку школ, детсадов и других мест массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности.

Отметим, что мировые лидеры не спешат выражать соболезнования России после гибели десятков людей в Кемерово. Политическая элита занята другим делом: Запад придумывает новые санкции, бездоказательно обвиняя Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.

Світ і Україна проходять непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим. Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким дітей, які загинуло на Донбасі, у Сирії та у Кемерово. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 марта 2018 г.

Накануне британский премьер Тереза Мэй, выждав двое суток после трагедии, направила Владимиру Путину письмо. "Уважаемый президент, я пишу Вам, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово", – говорится в послании.

Пожар в Кемерово произошел на фоне беспрецедентных недружественных мер в отношении России со стороны более 20 государств. Власти США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

На этот шаг они пошли вслед за Лондоном, который 14 марта выслал 23 дипломатических работника. Некоторые страны, в том числе Болгария, отозвали своих послов из России для консультаций.

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным МЧС и медиков, в огне погибли 64 человека. В России 28 марта объявлено днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово.