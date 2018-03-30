ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
Министерство отмечает, что имела место целая серия "возмутительных эпизодов". Так, высылаемым из США российским дипломатам пытались предложить "помощь" спецслужбы, в числе которых и ЦРУ.
"И не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". Наших коллег буквально атакуют такими предложениями", – сообщается на официальном сайте МИД России. В ведомстве добавили, что "ничего из очевидных замыслов у них не выходит".
В МИДе уверены, что США таким образом решили разыграть комбинацию, в рамках которой "официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом".
28 стран и #НАТО выслали 152 российских дипломата. Информация – по состоянию на 7 часов утра по Восточному времени #США, 28 марта 2018 года #международныеотношения #дипломаты pic.twitter.com/HVI7riEHww— Голос Америки (@GolosAmeriki) 29 марта 2018 г.
Такие действия в МИДе считают непристойными. "Выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий", – подытожили в ведомстве.
Ранее Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 13 украинских дипломатов. Им предписано вернуться на родину в течение нескольких дней. Сотрудников дипучреждений выслали в рамках реализации мер в ответ на действия Киева, выдворивших из страны сотрудников российского МИДа.
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