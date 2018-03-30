Американские дипломаты бегут с пакетами из "Пятерочки"

Возле генконсульства США в Санкт-Петербурге ажиотаж. Дипломаты собирают вещи и покидают здание. Журналисты заметили, что в руках у американцев обычные хозяйственные сумки и пакеты из "Пятерочки".

Видимо, собираются дипломаты впопыхах и раскладывают свое имущество во что попадется. Корреспондент РИА ФАН, наблюдающий за исходом дипработников, увидел у них в руках коробки, большие хозяйственные сумки и одноразовые полиэтиленовые пакеты из "Пятерочки".

Всю ночь к зданию генконсульства подъезжали автомобили с дипломатическими номерами. До утра горел свет во всех окнах. Напомним, что американцы выслали 60 российских дипломатов, из России вышлют столько же представителей США. Кроме того, в ответ на закрытие консульства в Сиэтле Россия прекращает работу консульства в Северной столице.

Происходящее уже сравнивают с боксерским поединком. Писатель Николай Стариков полагает, что ничего удивительного не происходит: Россия зеркально отвечает на действия США.

"Закрытие американского консульства в Петербурге вызывает двойственное чувство. С одной стороны, это абсолютно правильное решение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств и высылки наших дипломатов. А с другой стороны, мы с моими коллегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будет проводить пикеты", – сказал Стариков.

Несмотря на всю свою мягкость и изысканность, дипломатия на самом деле является боксом. Если противник все время тебя бьет, а ты стоишь и улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун.

Не исключено, что Россия пока еще не выложила свой главный козырь в этом поединке. Накануне, 29 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что ответные меры на действия Запада по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля будут зеркальными, но не только. Это значит, что Москва готовит не просто симметричный ответ, а нечто большее – настоящую бомбу для Запада.





А послу Джону Хантсману пришлось пережить несколько неприятных минут: 29 марта дипломат был приглашен в российский МИД, где ему изложили содержание ответных мер в отношении США. Хантсману передана нота протеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американских властей.

Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, обвинив Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон получил широкую поддержку: в знак с солидарности в Канаде и странах Европы персонами нон грата были объявлены в общей сложности более 130 российских дипработников.