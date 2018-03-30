Американские дипломаты бегут с пакетами из "Пятерочки"

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Пятница 30 марта
Лента новостей
14:16
Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки
14:13
Юморист Александр Морозов выбрал смерть для своего отца
13:57
В Петербурге после жестокого избиения соседом скончалась 80-летняя старушка
13:51
Володин отдал на благотворительность половину доходов
13:49
Новый детский сад в Щербинке готов к приему воспитанников
13:45
Актер из "Универа": Меня сбили Mercedes и Lada
13:41
Евгения Осина срочно положили в больницу
13:31
"Нафтогаз" назвал руководство "Газпрома" котиками
13:27
Странный жест Навки покоробил россиян
13:08
"Светлана" прошла под фиолетовой веткой метро
12:58
В Москве у актера из "Папиных дочек" украли гобой
12:50
В Москве попрощались с Олегом Анофриевым
12:40
Воробей перепутали с Пугачевой
12:38
Дочь Скрипаля внезапно поправилась
12:31
На фоне кемеровской трагедии в Перми умолчали о страшном пожаре в школе
12:28
Водитель сбил мужчину на зебре и скрылся
12:09
На юг Москвы придет новая ветка метро
11:53
Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной
11:44
Брат глумившегося над трагедией украинца оказался продавцом детского порно
11:44
Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
11:35
Под Москвой горят бытовки
11:32
Где покупать брендовые вещи со скидками
11:28
Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
11:15
Печальный Збруев: Не могу переступить через себя
11:08
Как помочь пережившим трагедию
10:59
Подруга раскрыла новые данные об отношениях Табакова с дочерью
10:55
Шутки в сторону: "Уральские пельмени" собирают Нетиевского в тюрьму
10:35
По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержан чиновник
10:22
Россиянам грозит вирус-убийца
10:13
Известный музыкант полностью излечился от рака
09:50
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой
09:49
За пользователями WhatsApp установили слежку
09:29
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
09:14
В Москве пешехода зажало между платформой и электричкой
09:07
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
09:06
Вызывает рак: кофе признали смертельно опасным напитком
08:58
Гостиный Двор: жемчужина в центре Москвы
08:47
Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля
08:41
Голая Бузова опозорилась после трагедии в Кемерово
08:21
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
08:06
Задержан собственник здания ТЦ в Кемерово
22:12
Куда любовник внучки Брежневой дел наследство вождя
22:07
МЧС завершило разбор завалов в "Зимней вишне"
21:58
"Сбежали за 4 минуты": охранников кемеровского ТЦ распекли за трусость
21:49
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
21:46
В Волоколамском районе вводят режим ЧС
21:40
Садальского возмутила фальшивая скорбь о жертвах трагедии в "Зимней вишне"
21:35
Хэштег #MeToo стал социальной технологией и оружием
21:32
Раскрыта тайна пропавших минут на первом видео пожара в Кемерово
21:31
В московском метро умер мужчина
21:12
К чему снятся руки
20:56
Пропавшего при пожаре в Кемерово нашли в техникуме
20:39
Отец ведущего Куличкова молит о теплом туалете
20:03
Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
19:55
Борисов подставил Первый канал в траурном выпуске
19:33
"Все выходы закрыты": пожарный о первых минутах ада в Кемерово
19:01
Безумные регионы: урюпинские вандалы атаковали местное кладбище
19:00
Варум оскандалилась из-за пророчества о пожаре в "Зимней вишне"
18:34
"Мальчик с бородой" терроризировал ТЦ в Кемерово перед трагедией
18:04
В Москве после проверки закрыли крупный торговый центр
17:55
Роскошная Самбурская клянчит у Путина прибавку
17:46
В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель
17:40
Бесславный конец: тело Мавроди бросили в морге
17:13
Под Москвой мусоровоз врезался в иномарку
17:04
Всех микробов смогут убить одним лекарством
16:50
Госдеп сходит с ума
16:48
Как сохранить красивым овал лица
16:45
Как российская певица стала звездой мультфильмов
16:39
Галкин рассказал о появлении Путина на шоу "Давай поженимся"
16:37
О чем говорить с мужчиной на первом свидании
16:21
Опубликовано жуткое видео из сгоревшей "Зимней вишни"
16:12
Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню
15:58
Убийца Ярош показал милое фото с внучатами
15:42
В центре Москвы женщину пришибло льдиной
15:21
Уличенные в лесбиянстве завуч с ученицей оправдались фотошопом
15:19
Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
15:15
"Помалкивай, богиня с тобой разговаривает": ссора двух женщин в метро попала на видео
15:08
Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
14:56
Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак
14:46
Поглумившийся над трагедией украинец дерзко ответил Кадырову
14:45
Какие жертвы: Тулеев отдал дневную зарплату семьям погибших
14:41
Шакро Молодого отправили в колонию
14:23
После разбора завалов ТЦ в Кемерово нашли живых
14:03
"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
14:03
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
13:55
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора (видео)
13:36
Кемеровчане составили неофициальные списки пропавших без вести
13:26
Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
13:24
Выплаты семьям погибших в Кемерово стали приманкой для мошенников
13:21
В Москве с высотки сорвался рабочий
13:14
Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко
13:12
Когда в Подмосковье растает снег
13:00
Владелец "Зимней вишни" спрятался и выплатил 200 миллионов
12:48
Москвичи в панике кинулись в магазины после пожара в Кемерово
12:45
Взорвавший многоэтажку в Мурманске умер в больнице
12:35
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
12:29
Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram
12:25
Гримировавший мертвую Гурченко стилист решился на публикацию снимков
12:24
Завуча школы в России поймали на лесбийском сексе с ученицей
12:02
Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
Политика

Американские дипломаты бегут с пакетами из "Пятерочки"

Фото: wikipedia.org/Peterburg23
Возле генконсульства США в Санкт-Петербурге ажиотаж. Дипломаты собирают вещи и покидают здание. Журналисты заметили, что в руках у американцев обычные хозяйственные сумки и пакеты из "Пятерочки".
прочитано 2837 раз

Видимо, собираются дипломаты впопыхах и раскладывают свое имущество во что попадется. Корреспондент РИА ФАН, наблюдающий за исходом дипработников, увидел у них в руках коробки, большие хозяйственные сумки и одноразовые полиэтиленовые пакеты из "Пятерочки".

ПО ТЕМЕ

Москва готовит бомбу в ответ на высылку дипломатов

Брекзита не будет: казалось бы, причем тут Скрипаль

Госдеп сходит с ума

 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Всю ночь к зданию генконсульства подъезжали автомобили с дипломатическими номерами. До утра горел свет во всех окнах. Напомним, что американцы выслали 60 российских дипломатов, из России вышлют столько же представителей США. Кроме того, в ответ на закрытие консульства в Сиэтле Россия прекращает работу консульства в Северной столице.

Происходящее уже сравнивают с боксерским поединком. Писатель Николай Стариков полагает, что ничего удивительного не происходит: Россия зеркально отвечает на действия США.

"Закрытие американского консульства в Петербурге вызывает двойственное чувство. С одной стороны, это абсолютно правильное решение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств и высылки наших дипломатов. А с другой стороны, мы с моими коллегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будет проводить пикеты", – сказал Стариков.

Несмотря на всю свою мягкость и изысканность, дипломатия на самом деле является боксом. Если противник все время тебя бьет, а ты стоишь и улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун.

Не исключено, что Россия пока еще не выложила свой главный козырь в этом поединке. Накануне, 29 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что ответные меры на действия Запада по делу об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля будут зеркальными, но не только. Это значит, что Москва готовит не просто симметричный ответ, а нечто большее – настоящую бомбу для Запада.


А послу Джону Хантсману пришлось пережить несколько неприятных минут: 29 марта дипломат был приглашен в российский МИД, где ему изложили содержание ответных мер в отношении США. Хантсману передана нота протеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американских властей.

Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, обвинив Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон получил широкую поддержку: в знак с солидарности в Канаде и странах Европы персонами нон грата были объявлены в общей сложности более 130 российских дипработников.

Автор: Александр Комаров30 марта 2018, 13:50

Политика

Москва готовит бомбу в ответ на высылку дипломатов
Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия
После трагедии в Кемерово законы подвергнут ревизии
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления

Шоу-бизнес

Потрясенные медики спасают отравившегося Осина
Юморист Александр Морозов выбрал смерть для своего отца
Странный жест Навки покоробил россиян
Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
87-летнего Олега Анофриева убил рак
Регионы

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое

Житель Кемерово рассказал о происшествии
Шоу-бизнес

Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток

Что случилось с любимой артисткой
Шоу-бизнес

Подруга раскрыла новые данные об отношениях Табакова с дочерью

Она объяснила холодность между актером и наследницей
Шоу-бизнес

Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа

Телеведущей не понравилось, что любимый утешает красотку

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

Воробей перепутали с Пугачевой
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"

Спорт

Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Раскрыта тайна пропавших минут на первом видео пожара в Кемерово
Безумные регионы: урюпинские вандалы атаковали местное кладбище
"Мальчик с бородой" терроризировал ТЦ в Кемерово перед трагедией
Опубликовано жуткое видео из сгоревшей "Зимней вишни"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru