Володин поблагодарил правительство за совместную работу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за ориентацию на тесную работу с нижней палатой. Глава кабинета министров в среду, 11 апреля, выступил с ежегодным отчетом перед законодателями.

Совместными усилиями

"В рамках своих полномочий мы работаем с правительством полтора года. За это время мы многое смогли сделать", – сказал Володин. Он напомнил, что за это время прошли непростые парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков, реновации ветхого жилья в Москве, развития сельского хозяйства и лесной амнистии. Кроме того, отметил спикер Госдумы, совместно с кабмином были приняты поправки в регламент, министры активно работали с профильными парламентскими комитетами.

Володин призвал коллег-законодателей выразить благодарность главе правительства за его ориентацию на более тесное сотрудничество с депутатами. "Именно благодаря его позиции мы многое сделали по повышению качества принимаемых законов", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Вместе с тем спикер признал нехватку контроля за исполнением решений. "Чтобы законы эффективно работали необходимо принимать качественные подзаконные акты", – сказал он. По словам Володина, стратегические приоритеты, обозначенные президентом месяц назад в его ежегодном послании Федеральному собранию, требуют серьезного законодательного обеспечения.

Спикер обратил внимание на то, как подробно Медведев отвечал на вопросы парламентариев. Он призвал членов правительства брать с него пример. "Хотелось бы, чтобы такому примеру следовали те, кто в будущем придет в Госдуму для отчетов", – сказал Володин.





Достойный и эффективный ответ

В своем выступлении председатель нижней палаты затронул и тему внешнего давления на Россию со стороны Запада. По его словам, наша страна столкнулась с огромными внешними вызовами, но достойно и эффективно на них ответила.

Давление на Россию, подчеркнул Володин, существовала всегда – и в царское время, и в советское, и даже в 1990-е годы. "Но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер", – сказал председатель нижней палаты.

Володин еще раз подчеркнул, что санкции призваны остановить развитие России. В связи с этим он напомнил о словах бывшего президента США Барака Обамы, сказанных им в 2015 году. Тогда экс-глава Белого дома заявил, что российская экономика якобы "разорвана в клочья", а Москва находится в международной изоляции.

"Но за последние годы мир убедился, что ничего подобного не произошло", – сказал законодатель.

Россия не только выдержала западное давление, подчеркнул Володин, но и смогла обеспечить макроэкономическую устойчивость и стабильность, добиться серьезных успехов в развитии реального сектора экономики, решении социальных проблем. Спикер напомнил, что по итогам прошлого года показатель инфляции вышел на рекордно низкий уровень – 2,5%, была создана национальная платежная система, приняты важнейшие решения по импортозамещению.

"Рост сельскохозяйственного производства рекордный даже по сравнению с советским периодом, рекордными являются и объемы жилищного строительства, причем речь идет о строительстве современного, комфортного жилья", – отметил Володин. По его словам, правительство смогло реализовать те задачи, которые были поставлены президентом в майских указах.





Зеркальный ответ

Но успокаиваться не стоит, подчеркнул Володин. "Есть новые попытки оказать давление на нашу страну, ее предприятия, отрасли экономики. Мы должны поддержать наших производителей", – сказал спикер. По его словам, речь идет и о жизни моногородов, которые завязаны на единственное предприятие.

"Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса", – сказал спикер.

Председатель нижней палаты отметил, что было бы правильно принять зеркальные меры в отношении импортируемой из Соединенных Штатов продукции. "Нельзя воспринимать порядочность как слабость. И власти США это должны понимать", – предупредил Володин.

Итоги шести лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 апреля, выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства. Глава кабинета министров отметил, что это последний отчет для его нынешнего состава, поскольку Конституция предписывает сложение полномочий правительством после инаугурации избранного президента.





В своем выступлении Медведев поблагодарил законодателей за совместную работу и сообщил, что за прошедшие шесть лет парламентарии приняли более полутора тысяч нормативно-правовых актов на основе разработанных правительством инициатив.

Рассказал премьер и о главных достижениях за прошедшие шесть лет в экономике, здравоохранении, демографии и других сферах. Эти годыт Медведев назвал "периодом большой стройки". Он напомнил, что было завершено строительство первой очереди космодрома Восточный, спроектирован первый опытный среднемагистральный самолет МС-21, почти возведен Керченский мост, продолжается реконструкция Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Также за отчетный период удалось снизить общую смертность на 6,8%, подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что была перестроена система экстренной помощи, создана сеть региональных сосудистых центров. И это дало свои плоды: общая продолжительность жизни увеличилась до 73 лет, добавил Медведев.



По его словам, в России создана качественно новая система социального обслуживания, усовершенствована процедура получения как государственных, так и негосударственных услуг. Развивается и спорт: открыто около 43 тысяч спортивных объектов.

Большая работа идет и в образовательной сфере. Премьер-министр напомнил, что на проектирование учебных заведений нового формата в 2016-2017 годах было выделено более 50 миллиардов рублей. "146 школ уже открыли свои двери, из них 83 – в прошлом году", – подчеркнул глава кабмина. Повысилась и рождаемость: за отчетный период в стране родились свыше 11 миллионов детей – на 2,6 миллиона больше, чем за предшествующие шесть лет.