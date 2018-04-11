Весеннее обострение или Третья мировая Трампа в Twitter

Обстановка в мире становится все тревожней: американский президент потрясает ракетами у себя в Twitter, над Штатами замечен самолет Судного дня, а по российскому телевидению с тревогой в голосе рассказывают, как спастись во время ядерной атаки. Карибский кризис в свете событий последних дней уже начинает казаться детским лепетом.

На то, что в мире наступает хаос, обратил внимание Владимир Путин. Вручая 11 апреля верительные грамоты новым послам 17 государств, президент сказал, что обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, он выразил надежду на то, что здравый смысл, в конце концов, возобладает, а международные отношения войдут в конструктивное русло.

Пресс-секретарь президента чуть позже проинформировал мировую общественность, что Кремль не сторонник twitter-дипломатии. В России, по словам, Дмитрия Пескова, считают, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации.

Довел ситуацию до абсурда американский президент. Два дня назад Дональд Трамп пообещал через 48 часов дать свой ответ на химическую атаку в Сирии, в причастности к которой Белый дом традиционно обвинил Башара Ааада, назвав его при этом животным. На этот раз сирийским лидером дело не ограничилось и вторым виновным в атаке, которой, судя по всему, вообще не было, глава США назвал президента России.

Ответ Трампа не заставил себя ждать. Это был очередной твитт американского президента, который с самого начала правления прослыл чрезмерно активным пользователем социальной сети. "Готовься, Россия", – Трамп. Дальнейший текст воинственного послания ввел в ступор все мировое сообщество: президент пообещал, что в скором времени в Сирию прилетят хороши, новые и умные ракеты. Он еще раз назвал сирийского лидера Башара Асада животным и заявил, что Россия не должна его поддерживать.





Стоит отметить, что в недавней заочной полемике с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Трамп не позволял себе таких угроз. Да, он называл Кима "человеком-ракетой", тоже бряцал оружием, но таких грубостей, как сегодня, себе не позволял.

Видимо испугавшись мировой реакции, через пару часов Трамп немного утихомирился и все в том же своем любимом Twitter предложил остановить гонку вооружений, написав, что отношения России и США сейчас хуже, чем когда бы то ни было.

Вот так сюрприз! На языке детективных романов Трамп в одиночку выступил злым и добрым следователем: сначала потряс ядерной дубиной Асаду и Путину, а затем, переобувшись на лету, пригласил политиков за стол переговоров. Осталось понять – кому из двух Трампов верить?





Твитты Трампа не могли остаться незамеченными: в первую очередь, их прокомментировали военные – действующие и отставные. В Министерстве обороны по поводу ответных мер на возможный ракетный удар высказались четко и ясно: в ведомстве пообещали, что будут сбивать ракеты и их носители (то есть самолеты) в случае угрозы российским военнослужащим в Сирии.

Генералы и адмиралы в отставке, имеющие более широкое поле для комментариев, описали возможные сценарии развития ситуации вокруг Сирии. Все они сводятся к тому, что локальное столкновение между российскими и американскими военными вполне вероятно. Политологи пошли еще дальше и предположили, что в случае обострения ситуации американцы ударят по Крыму и базирующемуся там Черноморскому флоту.





По словам политолога Сергея Маркова, это станет началом Третьей мировой войны, в которой может быть применено и ядерное оружие. Кроме того, как заметил аналитик, есть еще украинский театр действий, а также киберпространство.

Тем временем в небе над американским штатом Индиана был замечен Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолет Судного дня. Борт предназначен для высшего руководства США и представляет собой командный центр, способный функционировать даже в условиях обмена ядерными ударами.

А по российскому телевидению уже звучат рекомендации по поводу выживания в условиях ядерной атаки. Журналисты рассказали, как вести себя в случае объявления воздушной тревоги и стоит взять с собой в бомбоубежище.





Масла в огонь подлили, как положено, и сторонники конспирологии. Они достали из пыльных сундуков пророчества Ванги, которая говорила, что именно в Сирии решится судьба всего мира. Болгарская прорицательница утверждала, что эта страна окажется в центре событий, которые принесут всему новую войну и мировой кризис, а кроме того, Сирия разделит интересы и столкнет лицом к лицу несколько сверхсильных государств.

Конечно, можно предположить, что в силу определенного времени года, в которое у людей чаще, чем никогда наблюдаются поведенческие проблемы, Трамп оказался заложником природы. Не стоит забывать и об артистическом прошлом 45-го президента США: может быть, он просто решил сыграть на публику по-крупному? Тем не менее, весь мир сегодня напрягся и замер в ожидании ответа на вопрос – Третья мировая начнется по-настоящему или только в Twitter?



