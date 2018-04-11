США нанесут ракетный удар по Крыму

Если США и Россия вступят в вооруженный конфликт в Сирии, то следующей целью американцев будет база Черноморского флота в Севастополе. Такой прогноз на фоне резкого обострения международной обстановки сделал политолог Сергей Марков.

Сценарий сползания к катастрофе, на его взгляд, следующий. Для начала США и их союзники (Великобритания и Франция) наносят ракетный удар по армии Сирии. Под атаку попадают дислоцированные в арабской республике российские военные советники и подразделения.

Москва с помощью размещенных в Сирии систем противовоздушной обороны сбивает пару самолетов американских военно-воздушных сил. На президента Трампа оказывается колоссальное внутриполитическое давление: его обвиняют в связях с Россией, и чтобы доказать обратное он отдает приказ о массированном ударе по ПВО России.

Ответным ударом Москва уничтожает американский авианосец в Восточном Средиземноморье. США в долгу не остаются и наносят удар по Севастополю – базе Черноморского флоту. Россия в отместку атакует американскую эскадру, с которой была произведена атака. После этого начинается беспорядочный обмен ракетными неядерными ударами.

По словам эксперта, это станет началом третьей мировой войны, в которой может быть применено и ядерное оружие. Кроме того, заметил аналитик, есть еще украинский театр действий, а также киберпространство. "Что может остановить этот безумный сценарий? Если агрессор будет бояться. И при этом, если агрессор будет в сознании, в состоянии бояться", – рассуждает Марков.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля, объявил о прредстоящем ракетном ударе по Сирии. По его словам, это будут "хорошие, умные и новые ракеты". "Готовься, Россия", – написал глава Белого дома в Twitter.

В минувшую субботу Вашингтон обвинил сирийское правительство в химической атаке в городе Дума. Американцы возложили ответственность за случившееся на Россию, которая якобы потворствует Башару Асаду. Москва обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.