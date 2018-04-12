Кремль вынес предупреждение потерявшему границы Западу

Москва тщательно следит за заявлениями из Вашингтона по поводу ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле по-прежнему считают, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии, отметил Дмитрий Песков. Россия предупредила не на шутку разошедшегося в военных амбициях американского лидера Дональда Трампа о своей жесткой позиции по данному вопросу.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, "это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования". Известно, что президенту США уже представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Думе.

Также в Кремле заявили, что канал связи между военными России и США по Сирии не прерывался. "Эта линия существует, она находится в активном состоянии. В целом говорю, что линия задействуется с обеих сторон", – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли военные ведомства России и США используют линию взаимодействия, чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих в случае ударов по Сирии.

Напомним, 11 апреля Дональд Трамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но вскоре предложил Москве остановить гонку вооружений. Позже появилась информация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже 12 апреля.

Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся международной обстановке. По его словам, она становится все более хаотичной, что не может не вызывать беспокойство. Глава государства выразил надежду, что здравый смысл возобладает.