В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада

Совет нижней палаты парламента 16 апреля, на внеочередном заседании рассмотрит законопроект об ответных мерах на недружественную политику стран Запада. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, в частности, что документ предоставит правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.



"Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России, – рассказал Вячеслав Володин. – После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы". Спикер Госдумы пояснил, что документ предоставит правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса", – сказал Володин. Отметим, что законопроект внесен руководителями всех четырех фракций и председателем Госдумы.

Документ под названием законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан и юридических лиц, пояснил председатель Госдумы.





Напомним, ранее Соединенные Штаты объявили о расширении санкций в отношении российских компаний и физических лиц. В список попали 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний. В ответ на эти шаги в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что новые санкции Вашингтона Москва не оставит без ответа, и будут приняты жесткие меры.