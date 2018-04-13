В "ЕР" начались дебаты участников внутрипартийных праймериз

В "ЕР" в пятницу, 13 апреля, в рамках процедуры предварительного голосования (ПГ) начались дебаты, которые продлятся до конца мая. Каждый участник обязан участвовать как минимум в двух дискуссиях. В противном случае, рассказал заместитель секретаря Генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов, регистрация в праймериз будет аннулирована.

Дебаты будет широко освещаться в Сети: предусмотрена трансляция на официальном сайте, в регионах, где состоятся выборы в заксобрания, административные центры и довыборы депутатов Госдумы, трансляция будет запущена в популярной соцсети "Одноклассники". По просьбе региональных отделений появилась возможность проводить дебаты не только в выходные, но и в будние дни (в нерабочее время). В настоящий момент зарегистрировано порядка 310 кандидатов.

По словам Селиверстова, дискуссии состоятся по 10 темам. Среди них: "Рост доходов граждан: что могут депутаты?"; "Обеспечить здоровье и долголетие"; "Продолжительность жизни "80+"; "Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)".

Кроме того, участники дебатов затронут такие темы, как эффективное распределение бюджетных средств на дороги и благоустройство, наполнение бюджета для выполнения поставленных президентом задач, повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, экология и защита окружающей среды, качество и доступность образования, спорта и культуры для граждан, помощь социально незащищенным, развитие села и агропромышленного комплекса. Кроме того, участники дебатов обсудят вопросы патриотического воспитания.

Селиверстов подчеркнул, что дебаты являются одним из основных этапов предварительного голосования, мощным политическим инструментом для кандидатов и избирателей. Благодаря этому кандидаты могут донести свою позицию до людей. "Что важно, участие в дебатах обязательно для всех: на одной дебат-площадке могут встретиться как опытные, так и начинающие политики", – сказал единоросс, отметив, что дискуссии в рамках внутрипартийных праймериз являются своеобразным тестом на профпригодность.





Также для участников проекта "ПолитСтартап" состоится образовательный модуль. Тема – "Предвыборные дебаты: технологии эффективного ведения". Благодаря этому молодые участники смогут подготовиться к предстоящим дискуссиям.

Единый день предварительного голосования "ЕР" пройдет 3 июня. Всего в России в этом году пройдут 77 кампаний в 49 регионах. В 21 субъекте будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов законодательных собраний. В 12 регионах пройдут кампании по избранию депутатов административных центров, в 7 – выборы руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний, где граждане выберут своих представителей в органы местного самоуправления. В результате будет замещено почти 27 тысяч мандатов. Также по одномандатным округам состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы.

Напомним, ранее единороссы объявили о подготовке партийной конференции по своему обновлению и участию в реализации послания главы государства. Масштабное мероприятие состоится 18-19 мая. "Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. ", – сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.