Почему "ЕР" выступает за открытые праймериз

Руководство "Единой России" напомнило своим региональным отделениям о необходимости придерживаться открытой модели предварительного голосования. Партийные праймериз пройдут 3 июня, за три с небольшим месяца до единого дня голосования.

"Региональные отделения "Единой России" должны придерживаться открытой модели предварительного голосования и не искать политической аргументации с тем, чтобы отклониться от нее", – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он обратил внимание на то, что некоторые отделения выразили желание отклониться от базовой модели предварительного голосования. Речь идет о Северной Осетии, Белгородской, Кемеровской, Костромской и Тверской областях, а также о Ненецком автономном округе. Политик напомнил, что XVII съезде "Единой России" было принято решение о том, что праймериз проводится исключительно в рамках первой модели, подразумевающей участие в голосовании всех избирателей, а не только членов партии.

"Я понимаю, когда есть объективные причины: стихийное бедствие, тип расселения, как, например, в Якутии, иные причины, объективно препятствующие собрать в единый день предварительного голосования избирателей на счетных участках – тогда мы можем рассмотреть такую мотивацию", – сказал Турчак.





По его словам, существовали примеры в регионах, когда партия уходила от более конкурентной модели предварительного голосования и в результате не только теряла перспективных сторонников, но уровень поддержки на выборах. Позицию Турчака об проведении праймериз по открытой модели поддержали и члены президиума генсовета, в итоге всем регионам в переходе на другие модели предварительного голосования было отказано.

Напомним, что в этом году в единый день голосования 9 сентября в 21-м регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных центров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.