Мускулистый Путин с голым торсом побил толстяка Трампа

Мускулистый Путин и элегантный Асад противостоят огромному, толстому и обрюзгшему Трампу. Британский The Spectator вышел с карикатурой на обложке, отражающей сегодняшнюю ситуацию на мировой арене.

Тема номера – War Games, или "Военные игры". Иллюстрация сопровождает статью Пола Вуда, которая вышла под заголовком "Трамп будет твитить, стрелять и забывать. Его ракетный удар не поможет Сирии". Автор уверен: ничего, кроме гибели мирных жителей, военная авантюра Вашингтона в Сирии не принесет.

На обложке изображена огромная фигура Дональда Трампа, обвешанного ракетами. К его боку прижимается крохотный Эммануэль Макрон: лидер Франции, естественно, в мундире Наполеона и в его же треуголке. Из-за спины президента США высовывается очень похожая на ведьму Тереза Мэй.

Напротив этой группы – обнаженная по пояс спортивная фигура, в которой все сразу узнают российского президента. Чуть позади Владимира Путина - элегантный силуэт сирийского лидера Башара Асада.

Military action will make the US President feel better, but it’s no substitute for a strategy, says Paul Wood https://t.co/MSyC3vdFXb — The Spectator (@spectator) 16 апреля 2018 г.

Тем временем общественность продолжает обсуждать загадочный ракетный удар, нанесенный минувшей ночью по сирийской военной базе Шайрат. Ни одна из десяти ракет не долетела до цели – их сбили ПВО правительственных сил.

Ответственность за эту атаку никто на себя не взял. В Пентагоне от удара открестились – никаких военных действий американские силы в том районе не вели. Заподозрили было Израиль, но и Тель-Авив заявил, что не имеет к удару никакого отношения, пишет "Газета.ru".

Напомним, в ночь на 14 апреля западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии. Было выпущено более 100 ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих веществ.

Позже стало известно, что сирийские ПВО сбили 71 ракету. Остальные не нанесли существенного урона. Пострадали шестеро мирных жителей.

Британская The Times сообщила, что российские военные изрядно помешали планам западной коалиции. В частности, британская подлодка Astute не смогла выпустить ракеты по Сирии. Две российские подлодки и два фрегата вынудили британцев маневрировать. В итоге они не смогли вовремя выйти в заданный для стрельбы квадрат.