Лавров: Путин и Трамп не допустят Третьей мировой
Любые действия, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США, неприемлемы – это отлично понимают как министр обороны Мэттис, так и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Данфорд. К сожалению, есть в США и безответственные политики, которые продолжают подзуживать руководство страны, требуя от него обострения конфронтации, заявил глава МИД России.
Некоторые силы в Штатах спекулируют на русофобии, пытаясь использовать российский фактор в межпартийной борьбе. Однако эта кампания выдыхается, ее искусственно подпитывают беспрецедентными антироссийскими санкциями, сказал Сергей Лавров в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Позиция Запада выглядит странно: там заявляют, что хотят хороших отношений с Россией, но для этого Москва должна признать все свои грехи и ошибки. То есть, "партнеры" исходят из своей непогрешимости, из того, что во всем происходящем сегодня виновата исключительно Россия – страна, которая пытается устроить ревизию современного миропорядка. Под миропорядком они понимают вовсе не устав ООН, а то, что им видится необходимым для сохранения своего доминирования. Такая позиция недальновидна и наивна, убежден Лавров.
"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", – подчеркнул российский министр.
Сергей Лавров считает, что антироссийская кампания на Западе уже выдыхается. Россия будет реагировать на провокации достойно – не сваливаясь в брань и склоки, это совершенно не соответствует стилю российского президента. Выбить Россию из колеи не удастся, заключил глава МИДа.
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