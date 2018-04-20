Порошенко окончательно признал Крым частью России

Украинское руководство спустя четыре года после воссоединения Крыма с Россией, кажется, осознало один простой факт: полуостров в Незалежную никогда не вернется. Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать гражданства страны тех, кто получил российские паспорта в Крыму. Иными словами – всех жителей полуострова. Таким образом, Киев фактически фиксирует на официальном уровне свой отказ от региона.

Соответствующий законопроект за авторством главы государства опубликован на официальном сайте Верховной рады. Получение российских паспортов в нормативно-правовом акте называется "противоправными действиями на временно оккупированной территории".

Также в законопроекте говорится, что гражданами Незалежной являются те, кто на момент провозглашения независимости Украины в августе 1991 года постоянно проживал на территории Крыма. Их принадлежность гражданству страны, утверждается в проекте закона, установлена в срок до 1 мая 2018 года.

В Крыму в ответ заявили, что если украинский парламент примет нормативно-правовой акт, то это будет единственной новостью с Незалежной, которая порадует жителей полуострова. Депутат республиканского парламента Владислав Ганжара подчеркнул, что крымчане сделали свой окончательный выбор еще в 2014 году.

Инициативу Порошенко, полагает парламентарий, можно расценивать как признание Киевом того, что жители полуострова – граждане России. "Эта новость найдёт поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвет связь с враждебным нам на сегодняшний день государством", - цитирует законодателя RT.





Еще одним свидетельством окончательного разрыва Крыма с Украиной станет открытие моста через Керченский пролив. Первые автомобили должны промчаться по нему уже в первой половине мая. А в следующем году будет открыто железнодорожное сообщение.

И чем ближе открытие моста, тем хуже ситуация для украинского руководства. В Киеве осознают, что запуск движения по нему будет означать окончание процесса воссоединения полуострова с Россией. А раз так, то на Украину он больше никогда не вернется. Судя по инициативе Порошенко, в Киеве с этим уже окончательно смирились.



