Майдан в Армении разгорелся с новой силой

В столице Армении Ереване в понедельник, 23 апреля, возобновились протесты оппозиции против нового премьер-министра и бывшего президента страны Сержа Саргсяна. По сообщениям СМИ, акции проходят в нескольких районах города.

Шествия проводят несколько групп протестующих. Одна из акций началась у Ереванского государственного университета. Протесты продолжаются уже без главных лидеров. Накануне правоохранительные органы республики задержали депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна, а также одного из координаторов акций Армена Григоряна.

Власти контролируют ситуацию в стране. Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что вводить режим чрезвычайного положения пока не планируется. "Мое желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников, – чтобы необходимости в ведении режима чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем", – сказал он. Руководитель военного ведомства напомнил, что в законодательстве Армении прописана процедура привлечения вооруженных сил в случае введения чрезвычайного положения.

Между тем из-за продолжающихся протестов россияне отказываются от оплаченных турпутевок в Армению. При этом покупать новые туры они не спешат, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).





Эксперты не исключают, что в происходящем в стране имеется иностранный след. По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, протестные акции против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна являются "абсолютными провокациями", организованными из-за рубежа.

Однако эксперт усомнился, что действия митингующих могут привести к каким-либо изменениям в республике. "В Армении сильная государственность, крепкие институты власти, парламент пользуется уважением", – сказал политолог в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные события в республике происходят не первый раз.





Напомним, протестные акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. В рамках нового госустройства республику фактически возглавляет премьер-министр. Оппозиция обвиняет бывшего президента в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующие объявили о начале "бархатной революции". В тот же армянский парламент избрал Саргсяна на пост главы кабинета министров.

В минувшее воскресенье прошли переговоры Саргсяном и Пашиняном. Они длились несколько минут и закончились безрезультатно. По словам премьер-министра, действия оппозиции являются шантажом. Глава кабмина призвал протестующих вернуться в правовое поле.