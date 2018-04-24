Госдума поставит заслон американским санкциям в России

Нижняя палата парламента разработает законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России. По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, нормативно-правовой акт может быть принят до конца весенней сессии.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", – сказал парламентарий.

По его словам, ответственность за исполнение санкций США в рамках Уголовного кодекса может быть предусмотрена для физических лиц, тогда как для юридических предлагается ввести штрафы. При этом законодатель подчеркнул, что суммы взысканий могут быть весьма высокие. По словам Исаева, в настоящее время эта тема находится на обсуждении.

Ранее о необходимости введения ответственности за исполнение санкций США на территории России высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. На встрече с представителями бизнеса и экспертного сообщества, состоявшейся 20 апреля, председатель нижней палаты отметил, что речь может идти о наказании в том числе в рамках уголовного законодательства.

"В России мы должны жить по российским законам", – подчеркнул он.





Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты внесли в санкционный список 38 российских юридических и физических лиц – представителей бизнеса, госслужащих и крупные компании. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.

Спустя неделю на рассмотрение нижней палаты руководителями всех фракций и спикером Вячеславом Володиным был внесен законопроект об ответных мерах. Авторами нормативно-правового акта стали 327 из 450 депутатов Госдумы.

Парламентарии предложили ряд мер, направленных, помимо прочего, на ограничение импорта программного обеспечения, технологического оборудования, лекарств из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Необходимо подчеркнуть, что выносимые на рассмотрение законодателей шаги касаются исключительно промышленных поставок, они никоим образом не затрагивают частных лиц.