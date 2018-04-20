Володин раскритиковал минздрав за импортные лекарства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неэффективной работу министерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По его словам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатуры премьер-министра.

"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности в оборонной сфере – практически до 100%", - сказал председатель нижней палаты после встречи с представителями деловых и экспертных кругов, в ходе которой обсуждался законопроект об ответе на санкции США.

Говоря о минздраве, Володин посетовал, что работа ведомства в плане импортозамещения "не была эффективно выполнена". Спикер Госдумы подчеркнул, что до сих пор 62% лекарств на отечественных прилавках - иностранные. По его словам, американские компании получают каждый год около 50 миллиардов рублей чистой прибыли от импорта в Россию.

Председатель нижней палаты добавил, что депутаты поднимут этот вопрос в ходе голосования за кандидатуру нового главы кабинета министров, когда она будет внесена президентом. "Считаем необходимым после назначения министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту тему на контроль", – сказал законодатель.





Володин высказался о необходимости привлечения на отечественный фармацевтический рынок компаний из тех стран, которые не поддержали санкционное давление на Россию.

"Нельзя допустить, чтобы наши граждане стали заложниками позиции американских властей в этом вопросе", - подчеркнул председатель Госдумы.

Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты внесли в санкционный список 38 российских юридических и физических лиц – представителей бизнеса, госслужащих и крупные компании. Среди них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.

Спустя неделю руководители всех думских фракций и спикер Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Авторами документа стали 327 из 450 членов нижней палаты.

Депутаты предлагают ряд ответных мер, в том числе ограничение импорта программного обеспечения и технологического оборудования, иностранных лекарств, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и многое другое. При этом выносимые на рассмотрение законодателей шаги касаются исключительно промышленных поставок и никоим образом не затрагивают частных лиц.

В пятницу, 20 апреля, в ходе обсуждения с представителями бизнес-сообщества и экспертами ответных мер, председатель нижней палаты не исключил введения уголовной ответственности за исполнение санкций Соединенных Штатов на территории нашей страны. "В России мы должны жить по российским законам", – сказал он.