Киев решил забрать себе треснувший Крымский мост

Киев согласен взять Крымский мост в качестве контрибуции за так называемую аннексию Крыма. А для эксплуатации моста Рада предлагает создать специальный международный консорциум.

Крымский мост уже поделили. Своими планами о том, как все устроится в Крыму, когда оттуда уйдут "оккупанты", поделился депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров.

Нардеп заявил, что Россия должна передать мост в качестве компенсации за "оккупацию" полуострова. "Мост – это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", - заявил Чубаров.

Он признает, что эксплуатация моста – дело непростое, Украина в одиночку его не потянет. Так что придется создать "специальный международный консорциум", который этим и займется.

"Даже если допустить, что этот мост выстоит и он будет годен к эксплуатации, я не вижу никакой другой формы, кроме как создание специального международного консорциума. Россией как страной-оккупантом этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб этому международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем возвратить", – рассуждал депутат Рады в интервью изданию "Обозреватель".

Напомним, на днях украинская пресса начала распространять сообщения о трещинах в одной из опор Крымского моста. Причиной для этого стали смутные полосы на фотографии, размещенной в Сети.

Доморощенные эксперты утверждали, что причиной трещин стал "некачественный бетон подрядчика". Также заверяли, что состав смеси не соответствовал требованиям для подобных сооружений. В итоге Киев опозорился c голословными заявлениями. Кроме фотографий низкого качества от непроверенного источника, никаких доказательств повреждений нет.

Тем временем в российской Госдуме отреагировали на заявления Рефата Чубарова. "Контрибуцию платят побежденные страны, а я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю", – прокомментировал выступление нардепа депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По словам российского парламентария, подобные заявления членов Рады напоминают о психическом расстройстве, передает RT.