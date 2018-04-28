Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа
Германия и США оценили накануне эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. А что ей еще оставалось делать – Вашингтон продолжает давить на всю Европу, указывая ей, как правильно воплощать в жизнь санкционную политику.
В отличие от США, страны ЕС и, в частности, Германия демонстрируют очевидную усталость от антироссийских санкций. Для Европы их продолжение и тем более усиление – явно не самая привлекательная перспектива, полагает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"Европейская экономика в значительно большей степени связана с Россией, чем американская. США, теоретически, могли бы вообще отказаться от торговли и иного бизнес-взаимодействия с Москвой без существенных потерь для себя", – сказал эксперт в интервью РИА ФАН.
Он напомнил, что антироссийские санкции были введены по двум основаниям. Во-первых, в связи с присоединением Крыма к России, которое не было признано мировым сообществом. Во-вторых, из-за конфликта в Донбассе, который, согласно западным странам, не случился бы, если бы в нем так или иначе не участвовала Москва. По словам эксперта, крымские санкции останутся надолго в любом случае, а донбасские могут быть сняты через один-два года.
Тем временем германский бизнес продолжает считать, сколько он потерял от антироссийских санкций. Сумма астрономическая – более полутора миллиардов евро.
Все дело в том, что для Старого Света США – это управляющий центр, и ни одна страна не осмелиться оспорить решение Вашингтона по санкциям, считает кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев.
#Трамп встретил #Меркель в Белом доме поцелуемhttps://t.co/5evL4CEocu pic.twitter.com/zH3NXDzoTs— Новости мира (@Reactor_kz) 28 апреля 2018 г.
"Санкции против России и учет интересов европейцев в вопросе о санкциях против России является важным критерием, лакмусовой бумажкой для того, чтобы видеть, кому господин Трамп этот ярлык направления в Европе от имени суверена Запада вручит", – рассказал Евстафьев в эфире НСН.
Сила Америки заключается в том, что именно она определяет санкционный мейнстрим для всего Запада.
Интересно, что за несколько дней до визита в Вашингтон СМИ сообщали, что Ангела Меркель намерена просить Трампа освободить немецкий бизнес от антироссийских санкций. Крупные компании Германии якобы оказывали давление на немецкие власти попросить в США исключения из санкций, чтобы не прекращать сотрудничество с российским бизнесом. Но, как видно из итоговых заявлений фрау Меркель, этого не произошло.
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