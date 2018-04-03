Госдума готова ввести санкции в отношении Латвии

Нижняя палата парламента во вторник, 3 апреля, приняла заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств, в том числе русском, в Латвии. Депутаты объявили о готовности ввести против Риги специальные экономические санкции.

"Давайте еще в этом направлении поработаем точечно, исходя из того, что Латвия – член Совета Европы и нарушает основополагающие права граждан, которые действительно защищены международными соглашениями", – сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Спикер призвал законодателей занять более активную позицию по этим вопросам.

Ликвидация школьного образования в Латвии на языках национальных меньшинств недопустима, подчеркнули депутаты. Заявление парламентариев стало ответом на принятый латвийским сеймом закон о переводе всех местных школ на обучение на латышском языке. Это означает, что русскоговорящие, а таких в Латвии 40% населения, потеряют возможность обучать своих детей на родном языке.

Законодатели отметили, что действия латвийских властей должны повлечь за собой применение специальных мер экономического воздействия. Соответствующий шаг предусмотрен Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ "О специальных экономических мерах".





"Например, мы можем рекомендовать запретить или серьезно ограничить транзит российских грузов с продукцией нашего сырья через латышские порты", – конкретизировал руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Кроме того, добавил он, есть возможность бойкотировать некоторые товары.

Госдума также выразила солидарность с протестами русскоязычной общественности Латвии. По словам главы комитета нижней палаты по международным делам Леонида Слуцкого, решение вопроса не должно откладываться на годы вперед. "Сколько людей будут говорить по-русски через 10-15 лет?" – задался вопросом парламентарий.

Напомним, в понедельник, 2 апреля, президент Латвии Раймонд Вейонис внес поправки в законодательство, в соответствии с которыми все школы в республике должны быть переведены на обучение на латышском языке. Частично обучение на родном языке для нацменьшинств сохраняется лишь в начальной школе. "С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны", – заявили в российском посольстве.