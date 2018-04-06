"Единая Россия" делает ставку на молодежь

"Единая Россия" окажет поддержку молодежи, желающей принять участие в предстоящих партийных праймериз. Запущен проект, который предоставит молодым участникам предварительного голосования консультативную поддержку и наставников.

В крупнейшей партии России думают о том, как провести в региональные парламенты новые лица и существенно обновить депутатский корпус. Как сообщил источник "Газеты.Ru", близкий к руководству партии, это не значит, что нынешние политики обязательно должны подвинуться. Многие из них по-прежнему способны мобилизовать на выборах электорат.

Но все же, руководство "Единой России" считает, что приводить молодежь в политику необходимо. К примеру, секретарь генсовета Андрей Турчак говорил о необходимости ребрендинга партии, для чего, в частности, он проводил встречи с экспертами и политологами.

По словам источника издания, единственный вариант поддержать молодежь – это помочь им преодолеть процедуру предварительного голосования. С этой целью в ближайшее время стартует проект "ПолитСтартап", определенные черты которого напоминают конкурс администрации президента "Лидеры России", по итогам которого финалисты и победители получили назначения в органы государственной власти.

К участию в нем допускаются люди моложе 35 лет. Дополнительно условие – они не должны иметь существенного опыта в общественно-политической сфере. Поддержку получат только те, кто ранее не проводил избирательные кампании – как в качестве кандидата, так и в качестве технолога.





"Если новые лица победят в праймериз, а решать это людям в единый день предварительного голосования, то они станут кандидатами от партии", – сообщил глава политуправления партии Роман Романов.

Задача заключается в том, чтобы с помощью федеральных и региональных наставников дать возможность новым лидерам приобрести наиболее интересный для них опыт реальной политической борьбы и включить их в партийную орбиту.

Онлайн-регистрация на проект "ПолитСтартап" начнется 12 апреля. С конца апреля федеральные спикеры начнут онлайн-обучение. После этого пройдут встречи с региональными наставниками, затем начнется процесс формирования и оценки отчетных проектов.

По словам Романова, свое согласие на наставничество и косультативную поддержку молодых уже дали политологи Дмитрий Орлов и Дмитрий Гусев.

В свою очередь, их коллега – Виталий Иванов – рассказал, что на праймериз бывают разные ситуации. Были случаи зарегулированных и формальных голосований, когда победитель был известен заранее. Поэтому задачи у процедуры две. Первая – мобилизация избирателей перед выборами. Вторая — презентация и раскрутка кандидатов. Нынешнее руководство партии, по мнению политолога, намерено решить поставленную задачу партийного обновления.

У руководства "ЕР" сейчас задача отобрать новых людей, на которых оно сможет в дальнейшем опереться. Им нужные новые кадры.

Политолог Андрей Колядин считает, что тренд на подобное обновление идет от внутриполитического блока администрации президента. Он полагает, что партии надо увлекаться не столько ставкой на молодежь, сколько просто привлечением людей, которым уже доверяют. Результат проекта, по его словам, будет зависеть от тех людей, которые делают выборы в регионах.

Руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов отмечает, что однозначно высказаться о проекте можно будет только по его итогам. Если через него пройдут молодые люди по протекции известных родителей или благодаря другим аналогичным неформальным связям, ни о каких новых кадровых лифтах для молодежи говорить не придется.





Напомним, что на этой неделе в "Единой России" стартовал прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для осенних региональных выборов. Единый день голосования в этом году назначен на 9 сентября, а предварительное голосование в "ЕР" пройдет 3 июня. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом.

Следует отметить, что "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.