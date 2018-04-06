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Политика

"Единая Россия" готовит вопросы к отчету Медведева в Госдуме

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Депутаты из "Единой России" подготовят к отчету премьера в Госдуме свои вопросы. Об этом сообщил после встречи с Дмитрием Медведевым руководитель фракции Сергей Неверов.
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По словам политика, во фракцию из регионов поступают вопросы, адресованные главе правительства и министрам. До 11 апреля депутаты систематизируют их и обязательно донесут до адресатов. В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал предстоящий отчет премьер-министра особенным.

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Сергей Иванович Неверов

Сергей Иванович Неверов вице-спикер Госдумы России

"Это не просто отчет за 2017 год, по сути это – отчет за шесть лет. Думаю, что депутатов будет интересовать то, как министры видят выполнение основных тезисов послания президента Федеральному собранию, которые касаются вопросов развития экономики, промышленности и сельского хозяйства", – сказал Жуков.

Подводя промежуточный итог работы с правительством, руководитель координационного совета по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия", депутат Андрей Исаев отметил, что во время отчета правительства в Думе депутаты будут говорить, в том числе, на тему реализации социальных инициатив партии.

Сергей Неверов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Парламентарий напомнил, что за последние годы удалось решить много проблем в этой сфере, отметив серьезные положительные сдвиги в реформе здравоохранения, в оснащении школ и обеспечении мест в детских садах. Но остаются, по словам Исаева, и нерешенные вопросы.

Мы должны войти в мировой клуб "80+", создать программу активного долголетия, обеспечить устойчивый рост доходов населения.

Напомним, что депутаты из "Единой России" встретились сегодня с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что нижней палате парламента удалось выстроить конструктивный диалог с правительством. Он указал на то, что это было бы невозможно без личной поддержки Медведева.

Спикер отметил, что в законотворческом процессе много участников, но  правительство в нем занимает особое место. "За прошедший период каждый второй законопроект, принятый Госдумой, внесен правительством. Это хороший результат как для правительства, так и для Госдумы", – сказал Володин.

Вячеслав Володин. Фото: er.ru

Дмитрий Медведев начал свою речь с заявления о том, что Дума и правительство вышли на принципиально новый уровень взаимодействия.  Глава "Единой России" также призвал депутатов решить вопрос о внесенных в парламент, но не рассмотренных законопроектах.

Напомним, на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 марта он провел первую встречу с представителями ЛДПР, 4 апреля была консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля глава правительства встретился с парламентариями "Единой России".

Автор: Александр Комаров6 апреля 2018, 14:29

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