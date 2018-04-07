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Политика

Страшные тайны: Бенито Муссолини

Бенито Муссолини. Фото: wikipedia.org
Итальянский диктатор Бенито Муссолини – одна из самых интересных и одиозных личностей в мировой истории. Лидер Фашистской партии, или просто дуче, он увлекал за собой миллионы людей, которые восхищались своим кумиром и были готовы беспрекословно ему подчиняться. Какие тайны хранил диктатор?
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Тщеславный мечтатель

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Муссолини родился в 1883 году в провинции Эмилия-Романья. Из-за конфликта родителей по поводу религии маленький Бенито, в отличие от подавляющего большинства итальянцев, являвшихся ревностными католиками, так и не был крещен. Впрочем, в будущем, уже после прихода к власти в 1925 году, он прекрасно сумел наладить отношения между Римом и Ватиканом.

Мальчик был развит не по годам. Очень рано научился читать, в пять лет великолепно владел скрипкой. Знавшие Муссолини люди утверждали, что в детские годы он был мечтателем: мог часами сидеть около дома, всматриваясь своими темными глазами в живописные окрестности. "Однажды я удивлю этот мир", – нередко говорил он матери.

Еще в школе будущий дуче пристрастился к публичным выступлениям. Аплодисменты и внимание толпы заряжали его энергией. Тогда же Муссолини увлекся политикой. Публично выступать он начал в возрасте 18 лет и очень быстро стал известен как остроумный и харизматичный оратор.

На фронтах

Идти в армию Муссолини очень не хотелось, поэтому, чтобы избежать призыва, будущий диктатор в 1902 году убежал в соседнюю Швейцарию. Однако там его арестовали и по запросу из Рима выдали на родину, где осудили за уклонение от военной службы. Но Муссолини везло: в ноябре 1904-го грянула амнистия в честь дня рождения принца Умберто. Будущий лидер Фашистской партии вышел на свободу. Некоторое время он пробовал заниматься политической журналистикой, но с началом Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт.

Бенито Муссолини. Фото: wikipedia.org

Однажды снаряд попал в окоп, где сидели семь итальянских солдат. Товарищей Муссолини разорвало на части, он же отделался несерьезными травмами. В итоге, пробыв на фронте полтора месяца, Бенито оставшееся до конца войны время пролежал в госпитале. Так что все россказни о его героических фронтовых буднях – не более чем пропагандистский миф, созданный уже после прихода дуче к власти в середине 1920-х.

Грязнуля, пьяница и попрошайка

Знавшие Муссолини люди утверждали, что он частенько пренебрегал элементарной гигиеной. От него пахло потом, скособоченный воротник его рубашки был всегда грязным, шнурки на нечищеных ботинках болтались, а сальные волосы были длинными и нечесаными. Кроме того, современники отмечали его нервозность и возбудимость, лень и ненависть к физическому труду. Но при этом Муссолини считал себя интеллектуалом.

Другая черта его характера – постоянные жалобы на здоровье и окружающую действительность. Из-за постоянного недовольства он регулярно напивался, а после до утра бродил по темным улицам города, декламируя разной степени пошлости стихи и выкрикивая политические лозунги.

Бенито Муссолини. Фото: wikipedia.org

Муссолини перебивался случайными заработками. То пристроится разнорабочим в мясную лавку, то пойдет работать грузчиком. Но ему скоро надоедало, и он вновь менял работу. Нередко нужда заставляла его попрошайничать. Однажды, вспоминал дуче, у него не было денег, чтобы купить еды. Тогда он подбежал к завтракавшим на скамейке женщинам и вырвал у них еду. "Если бы они попытались сопротивляться, я бы задушил их – задушил бы, поверьте мне!" – писал в своем дневнике диктатор.

Брак под дулом пистолета

Муссолини был женат дважды. Первой его избранницей стала Ида Дальзер, с которой он обвенчался в 1914 году. Благословения у родителей невесты Бенито спрашивал трижды, но каждый раз ему отказывали. После этого он решил пойти ва-банк: достал пистолет и пригрозил застрелить всю семью, а последнюю пулю пустить себе в лоб. Долгожданное согласие было получено.

В 1915 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца. Но в том же году Муссолини оставляет Иду и женится на своей любовнице Ракеле Гуиди. После его прихода к власти информация о первом браке тщательно скрывалась, а первая супруга подвергалась репрессиям. От второго брака у Муссолини было две дочери и трое сыновей. Один из них – Бруно – погиб в 1941 году во время испытания бомбардировщика.

Бруно и Бенито Муссолини. Фото: wikipedia.org

Но помимо семейной жизни, у диктатора всегда было множество связей на стороне. Самой известной его любовницей стала итальянская аристократка Клара Петаччи. Именно с ней он и разделит последние минуты своей жизни.

Любвеобильный дуче

Об амурных похождениях Муссолини судачила вся Италия. Как отмечал его биограф Николас Фаррелл, у дуче были "неисчислимые сексуальные контакты с женщинами". Прекрасная половина человечества была самой главной слабостью диктатора.

Еще в юном возрасте он до крови дрался за понравившихся девушек с другими претендентами. Но при этом обращался с ними далеко не всегда подобающе. "Однажды я поднялся с нею наверх, бросил ее на пол за дверью, и она стала моей. Она поднялась с пола плача и оскорбляя меня в промежутках между всхлипываниями. Она заявила, что я обесчестил ее. Возможно, так оно и было. Но что это была за честь?" - откровенничал Муссолини в своем дневнике. А однажды, поддавшись сильному сексуальному желанию, он пробрался ночью в одну из квартир и изнасиловал ее хозяйку. Ее муж при этом преспокойной спал в соседней комнате.

Клара Петаччи. Фото: wikipedia.org

Одержимость Муссолини сексом признавала и Клара Петаччи. По ее словам, в жизни диктатора были две главные страсти: женщины и власть. Его камердинер вспоминал, что новую девушку, а порой и не одну, к Муссолини приводили каждый вечер. Впрочем, не исключено, что подобные истории – вымысел, созданный уже после войны для очернения образа Муссолини.

Марионетка Гитлера

Италия вступила в войну на стороне Германии летом 1940 года, когда немцы уже вовсю громили французские армии и стремительно продвигались к Парижу. Однако итальянцы показали свою полную небоеспособность сначала в Восточной Франции, а затем – в Северной Африке, где войскам дуче предстояло столкнуться с британской армией.

После высадки союзников на Сицилии в июле 1943 года вчерашние соратники Муссолини совершили государственный переворот, взяли под стражу дуче и объявили о выходе Италии из войны. Но итальянский диктатор был еще нужен Гитлеру, который намеревался создать на Апеннинском полуострове марионеточное государство.

Бенито Муссолини. Фото: GLOBAL LOOK press

В результате блестяще проведенной операции немецкие десантники выкрали диктатора и доставили в Германию. Там Муссолини предстояло пережить всю горечь унижения. От былого дуче не осталось и следа: сломленный, с поникшей головой и потухшими глазами, он говорил, что больше не намерен заниматься политикой. Фюрер не хотел даже слушать своего вчерашнего соратника.

Муссолини пришлось пережить еще одно унижение - возглавить полностью марионеточную Итальянскую социальную республику. С этого момента он превратился в личного узника Гитлера.

Бесславный конец

В апреле 1945 года немцам было уже не до Муссолини. Амбиций у диктатора больше не было, единственное, что он хотел – скрыться от наступавших войск союзников и отрядов партизан и спасти собственную жизнь. Утром 26 апреля он простился с женой и направился в Швейцарию. К возлюбленному присоединилась Клара Петаччи. Но через кордон партизан автоколонна, в которой находился диктатор, проехать не смогла. Его опознали и задержали.

В отличие от дуче, прекрасно осознававшего, что его ждет, Петаччи сдаваться не собиралась. Когда Муссолини стали зачитывать смертный приговор, она обезумела от ужаса, кричала и пыталась закрыть любимого собой. Истерику остановил оружейный залп.

Тела дуче и его любовницы отвезли в Милан, где выставили на всеобщее обозрение. Над телом когда-то могущественного человека несколько дней издевался и глумился весь город. Позже тело дуче было захоронено в семейном склепе на кладбище в Предаппио.

Бенито Муссолини. Фото: wikipedia.org

Автор: Иван Поляков7 апреля 2018, 10:03

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