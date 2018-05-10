Евросоюз признал Крым российским

Гаагский суд обязал Москву выплатить компенсации украинским компаниям, понесшим убытки после воссоединения Крыма с Россией. По мнению экспертов, это свидетельствует о признании итогов референдума 2014 года и факта принадлежности полуострова.

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