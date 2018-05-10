Меркель и Макрон вытерли ноги о Порошенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вновь унизили незадачливого украинского лидера Петра Порошенко. По итогам переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить вместе с ним к прессе.

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