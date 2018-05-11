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Политика

Трамп отменил антироссийские санкции

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном фактически ставит крест на антироссийских санкциях США, из-за которых наша страна несет финансовые потери. На фоне новостей из Вашингтона нефть взлетела в цене на несколько процентов и уже принесла российской экономике миллионы долларов.
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Как ни странно, выводы о положительном влиянии бездумного решения Трампа по Ирану делают иностранные журналисты. К примеру, американский телеканал CNN сообщает, что рост цен на нефть, вызванный выходом США из ядерной сделки с Ираном, поможет экономике России укрепиться. Отмечается, что теперь Владимир Путин сможет направить дополнительные средства на повышение уровня жизни граждан страны и на строительство новой инфраструктуры.

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У Кремля появились столь необходимые средства на нужды как внутри государства, так и за рубежом, констатирует журналист канала и напоминает, что до этого Россия тратила часть своих нефтяных доходов на войну в Сирии.

В свою очередь бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью британскому Channel 4 News назвал решение о выходе Штатов из иранской ядерной сделки трагической ошибкой Дональда Трампа. По его словам, в сложившейся ситуации Белый дом не нашел понимания у международного сообщества, тогда как дипломатическое влияние Кремля на Ближнем Востоке возросло.

"Я не понимаю логику президента Трампа, его объяснение о том, как это будет полезно Соединенным Штатам и укрепит их безопасность. Надеюсь, у него есть запасной план, но боюсь, что нет. Думаю, это осложнит отношения – в первую очередь с Ираном, но и с нашими союзниками тоже", – сказал дипломат.


По его мнению, российский президент публично будет говорить, что разочарован выходом США из соглашения, но втайне будет этому рад. "Это событие позволяет Путину быть на хорошем счету у международного сообщества, когда в изоляции оказываются США", – отметил Макфол.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из сделки, которая ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену международных санкций. Одновременно американский лидер заявил, что Штаты готовы к заключению нового соглашения, но при этом выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от прежнего соглашения и продолжит соблюдать свои обязательства.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал выход США из иранской ядерной сделки нарушением резолюции Совбеза ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения.

Автор: Александр Комаров11 мая 2018, 15:04
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