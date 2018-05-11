Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Пятница 11 мая
Лента новостей
22:01
Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова
21:52
На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
21:35
Под Петербургом электричка протаранила "Газель"
21:08
Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
20:42
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
20:16
Солист популярной рок-группы найден мертвым
19:21
Клубника и вино: романтик Лазарев расслабился с известным ведущим
19:07
Российский музыкант скончался в 61 год
18:56
Агутин заговорил о закрытии шоу "Голос"
18:48
Жуткий пожар в Мытищах попал на видео
18:38
Запад попрощался с Россией из-за неудачницы Самойловой
18:37
Жену актера Гогунского поздравляют с беременностью
18:18
Умерла актриса "Современника" Мария Шверубович
17:56
Как есть после шести вечера и не полнеть
17:46
Совет на выходные
17:24
Украинцы растоптали изгнанную с "Евровидения" Самойлову
17:12
Семья Елизаветы II угодила в порноскандал
16:53
Заслуженный артист России попал в больницу
16:45
22-летний маньяк добрался до оторопелой Бузовой
16:33
Lexus LC 500: Красота и скорость
16:16
Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"
16:15
Аверин закрутил роман с Толкалиной
16:14
В небо над Конаково поднимутся лучшие пилоты мира
16:03
Самойлова подготовилась к разбору полетов на "Пусть говорят"
15:53
Российский миллиардер оставил Вашингтон без туалетов
15:53
Обжора Боня взбесила дряблым телом
15:42
Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств
15:29
Специалист: Волочкова в шпагате избавляется от нежелательного семени
15:25
Снимки салона броневика Путина утекли в Сеть
15:17
Во время акции "Бессмертный полк" в Москве готовили теракт
15:09
Эксперты поддержали отказ от запрета ввоза лекарств из США
14:55
Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле
14:50
Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
14:32
Выявлена опасность общения с курильщиками
14:29
В бассейне в центре Москвы утонул 39-летний мужчина
14:11
Люди сбежали с концерта "Воплей Видоплясова" из-за русофобской фразы
14:00
Обнародована подпольная кличка оборотистой Цымбалюк-Романовской
13:50
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
13:45
В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"
13:44
"Стремно очень": Самойлова рассказала о вранье на "Евровидении"
13:32
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
13:18
Три участка Большого кольца метро запустят в 2020 году
13:15
Назван состав сборной России на ЧМ-2018
13:12
Штанга и гантели признаны лучшими антидепрессантами
12:59
Известный российский певец собрался воевать на Украине
12:46
Громкий провал Самойловой обошелся России в десятки миллионов
12:40
Минфин просит резко сократить расходы на пенсии
12:38
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию
12:31
Празднующие День Победы россияне разгромили отель в Турции
12:09
Ревнивый пенсионер избил 79-летнюю жену банкой
11:56
"Женщина с железной пастью": Преснякова пожалели из-за преображения жены
11:50
Просчет военных: как Израилю удалось разбомбить российские зенитки
11:50
"Я старомодна": девушка шокировала рассказом о жизни с четырьмя партнерами
11:47
В Москве 16-летняя девочка умерла на уроке физкультуры
11:31
Известный художник умер в возрасте 79 лет
11:26
Москва вошла в топ-5 привлекательных для инвесторов городов Европы
11:21
У беременной Шейк вывалились бока из платья
11:17
Допрыгалась: врачи спасают Ирину Апексимову
11:15
Ученые назвали признаки инопланетной жизни
11:12
Бьюти-тренды с подиумов в реальной жизни
10:56
Главные события Москвы
10:51
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
10:49
Тележки в супермаркетах признаны опасными для здоровья
10:34
России пообещали колоссальные сверхдоходы от нефти
10:23
Видео выступления Юлии Самойловой на "Евровидении"
10:18
Облицовка дома рухнула на дорогую иномарку в Москве
10:15
Изувеченной в страшной аварии девушке вырастили новое ухо
10:01
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
09:52
Загнали в гроб: украинского певца подожгли на "Евровидении"
09:41
Шикарная жизнь погибшей после секса с американцем 18-летней модели из России
09:01
На востоке Москвы грабитель с пистолетом напал на продуктовый
08:36
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине
08:29
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
08:15
Названы причины сокрушительного поражения России на "Евровидении"
08:12
Кто прошел в финал "Евровидения-2018"
00:10
Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
22:03
Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом
21:57
Развратницу Бузову видят ведущей шоу о семейных ценностях
21:52
16-летняя девушка похоронила отца-миллиардера и закатила вечеринку
21:32
В жутком ДТП на западе Москвы людей зажало в машинах
21:24
На Москве-реке теплоход столкнулся с катером
21:10
Выдающийся российский шахматист умер в возрасте 85 лет
21:06
Россию летом атакуют ураганы
20:59
"Строителя" Мутко отправляют на пенсию
20:57
Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли
20:29
В Москве на Кутузовском проспекте автобус насмерть сбил пешехода
20:28
В России резко подешевели iPhone
20:23
В Москве найден мертвым известный музыкант
20:04
Корчевников размазал Цымбалюк-Романовскую в эфире "России 1"
20:02
Ворона поймана после покупки билетов на поезд (видео)
20:02
В Кузбассе горит шахта "Распадская"
19:40
Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон
19:22
Сколько получает тренер сборной России по футболу
19:18
Самойлову заставляют петь под диктовку
19:01
Как остаться в живых в авиакатастрофе
18:54
Избивавший известную актрису любовник: "Ее демоны сожрали"
18:31
Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
18:27
На севере Москвы загорелась многоэтажка
17:59
"Самый большой стресс в жизни": дочка миллиардера пожаловалась на полет в эконом-классе
17:43
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Несчастную Самойлову прогнали с "Евровидения"
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Самойлова на "Евровидении" забыла слова песни и разревелась
"На трусы еще нацепи": Волочкову с георгиевской ленточкой обвинили в кощунстве
Оголившаяся Пугачева посмеялась над патриотизмом
Россия встретила провалившуюся на "Евровидении" Самойлову
Политика

Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России

Фото: flickr.com
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке произошел беспрецедентный случай: украинские снайперы угрожали российскому дипломату. Об инциденте сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
прочитано 938 раз

Судя по тому, что рассказала Захарова, в здание ООН царил настоящий беспредел. В День Победы 9 мая украинская делегация организовала там мероприятие на тему пропаганды и недостоверных новостей. В нем почему-то участвовали бойцы ВСУ, воевавшие на юго-востоке Украины. Они-то и угрожали физической расправой российскому дипломату, а именно – сотруднику департамента информации и печати МИД.

ПО ТЕМЕ

Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза

Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине

 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

По словам Захаровой, которые приводит ТАСС, мероприятие отличалось антироссийским уклоном. "Украинская делегация не ожидала, что российский участник будет выступать, это стало для них неожиданностью. Закончилось все действительно плачевно", – сказала дипломат.

Она добавила, что украинская сторона на медийное мероприятие пригласила ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. После встречи эти люди в камуфляже подошли к российскому представителю и начали угрожать физической расправой.

"По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – заявила официальный представитель российского МИДа.

Напомним, что около месяца назад в СМИ была запущена кампания о всерьез  обсуждаемом в ООН вопросе о лишении России статуса постоянного члена Совета безопасности. Тему вбросили в медийное пространство представители Украины. Тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась весьма категорично об этой безумной идее.  

"Если задача развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно, так можно ставить вопрос", – заявила Захарова. Она отметила, что существующие процедуры и сами цели, ради которых создавалась ООН, не позволяют говорить о подобной инициативе с точки зрения здравого смысла.

Автор: Александр Комаров11 мая 2018, 21:52

Политика

Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России
Порошенко получил черную метку от Евросоюза
Сачок Кудрин возвращается во власть
Трамп отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

Геи признали Самойлову главной красавицей "Евровидения"
Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова
На Памелу Андерсон в России бросились с ножами
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль

Проишествия

Красавица-россиянка нелепо погибла на курорте в Испании
Их нравы: в США кровожадный полицейский с перепуга расстрелял сурка (видео)
На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)

Lifestyle

"Очень горько": известие о смерти пришибло Волчек
Лещенко врезал хаму из "Воплей Видоплясова"
Роберт Дауни – младший заработал 10 миллионов долларов за 15 минут
Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Шоу-бизнес

Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию

Артистка призналась, что не хочет огорчать коллегу по сцене
Политика

Трамп отменил антироссийские санкции

Выход США из иранской сделки на руку Москве
Шоу-бизнес

Агутин заговорил о закрытии шоу "Голос"

Музыкант считает, что программа уже стала предсказуемой
Шоу-бизнес

Клубника и вино: романтик Лазарев расслабился с известным ведущим

Певец подогрел слухи о своей сексуальной ориентации

Гороскоп

Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"

Фоторепортажи

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки
Муж утешил плачущую Самойлову после провала на "Евровидении"
Россиянки Шейк и Летучая произвели фурор в Каннах
Девушки-курсантки блеснули красотой на Параде Победы

Спорт

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Сколько получает тренер сборной России по футболу
США готовят удар по российскому фигурному катанию
Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Регионы

Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru