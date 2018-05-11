Беспредел в ООН: украинские снайперы угрожали дипломату из России

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке произошел беспрецедентный случай: украинские снайперы угрожали российскому дипломату. Об инциденте сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Судя по тому, что рассказала Захарова, в здание ООН царил настоящий беспредел. В День Победы 9 мая украинская делегация организовала там мероприятие на тему пропаганды и недостоверных новостей. В нем почему-то участвовали бойцы ВСУ, воевавшие на юго-востоке Украины. Они-то и угрожали физической расправой российскому дипломату, а именно – сотруднику департамента информации и печати МИД.

По словам Захаровой, которые приводит ТАСС, мероприятие отличалось антироссийским уклоном. "Украинская делегация не ожидала, что российский участник будет выступать, это стало для них неожиданностью. Закончилось все действительно плачевно", – сказала дипломат.

Она добавила, что украинская сторона на медийное мероприятие пригласила ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. После встречи эти люди в камуфляже подошли к российскому представителю и начали угрожать физической расправой.

"По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – заявила официальный представитель российского МИДа.

Напомним, что около месяца назад в СМИ была запущена кампания о всерьез обсуждаемом в ООН вопросе о лишении России статуса постоянного члена Совета безопасности. Тему вбросили в медийное пространство представители Украины. Тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась весьма категорично об этой безумной идее.

"Если задача развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно, так можно ставить вопрос", – заявила Захарова. Она отметила, что существующие процедуры и сами цели, ради которых создавалась ООН, не позволяют говорить о подобной инициативе с точки зрения здравого смысла.