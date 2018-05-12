Российскую экономику защитят от американских санкций

Госдума готова рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин ранее отметил, что нормативно-правовой акт могут принять уже до конца мая. Эксперты уверены: законопроект поможет защитить отечественную экономику от недружественных действий со стороны ряда зарубежных государств.



Суть законопроекта



Проект закона об уголовной ответственности предусматривает две части. Первая, пояснил член фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, возлагается на должностных лиц, которые действуют в юрисдикции нашей страны. "Как правило, это граждане РФ, которые нарушают российские законы для того, чтобы выполнить волю другого государства", - цитирует законодателя ТАСС.

В пример парламентарий привел ситуацию, при которой некое лицо, которые руководит компанией, отказывает от обязательств поставить сырье комбинату, находящемуся под санкциями. В итоге, подчеркнул Исаев, под удар ставятся тысячи работников предприятия, совершается тяжелое экономическое преступление, влекущее определенные потери. "И здесь может предусматриваться такая ответственность, как лишение свободы", – сказал единоросс.

Вторая часть, отметил он, подразумевает ответственность за подготовку санкций в отношении России, участие в этом процессе наших же граждан. Наказываться такое правонарушение будет на срок до нескольких лет лишения свободы, конкретизировал парламентарий.

При этом в законопроекте ничего не сказано о тех, кто оправдывает ограничительные меры зарубежных государств в отношении России, сказал Исаев.

"У нас сказано именно про деятельную часть в подготовке", – пояснил законодатель.

Покончить с порочной практикой

Ситуация, при которой физические и юридические лица, делающие деньги в России, продолжают жить по законам США и наносить вред собственным гражданам является недопустимой, такую порочную практику необходимо прекращать, заявил в беседе с корреспондентом Dni.Ru политолог Антон Хащенко. "Недопустима ситуация, когда те или иные лица способствуют составлению актов агрессии, коими являются санкции в отношении собственной страны", - подчеркнул эксперт.

Хащенко сравнил такую ситуацию с боевыми действиями. "Давайте представим, что идет война и некие лица обращаются к врагу, призывают его напасть на тот или иной населенный пункт, предлагают вместе составлять планы этой атаки, чтобы нанести как можно больший ущерб. В итоге разрушается инфраструктура, люди несут потери.

Нет принципиальной разницы в том, что экономика, инфраструктура подвергаются артиллерийским ударам или санкционным, результат ведь один и тот же. Это абсолютно ненормально, это самое настоящее предательство", – уверен политолог.

По его словам, законопроект о введении ответственности за исполнение санкций США на территории России имеет, прежде всего, профилактическую функцию. "Теперь отдельные лица не раз подумают, по каким законам они будут жить, хотят ли они идти на правонарушение. Кроме того, нормативно-правовой акт – это серьезная мера поддержки тем гражданам и организациям, которые попали или попадут под санкции", – добавил Хащенко.

Защита суверенитета

Вместе с тем эксперт считает правильной мерой отказ от уголовной ответственности за оправдание санкционной политики в отношении России. На его взгляд, важно разделять тех, кто высказывает свое одобрение этим действиям наших зарубежных "партнеров", и тех, кто реально способствует введению новых санкций.

"Мы живем в свободной стране, люди могут иметь разные мнения. Это неприятно, что есть сограждане, которые по каким-то причинам оправдывают действия, наносящие ущерб экономике их собственной страны. И абсолютно другая ситуация, когда люди сознательно работают в интересах иностранного государства", – пояснил аналитик.

В целом, считает политолог, выносимый на рассмотрение Госдумы законопроект защищает суверенитет страны, причем не только с точки зрения проведения субъектной внешней политики, но и в плане обеспечения ее финансово-экономической независимости. "Это очень правильное и полезное решение", – резюмировал Хащенко.

Жить по российским законам

О необходимости ввести уголовную ответственность за исполнение американских санкций на территории нашей страны высказался в конце апреля на встрече с представителями бизнес-кругов и экспертов спикер Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятии обсуждались ответные меры на санкционную агрессию США.

Председатель нижней палаты парламента высказался за самые жесткие меры в отношении тех, кто реализует американскую санкционную политику на территории нашей страны. "В России мы должны жить по российским законам", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Ответные меры

Очередной виток санкционной агрессии против России Соединенные Штаты инициировали в начале апреля. В новом ограничительном списке оказались некоторые государственные деятели, топ-менеджеры госкорпораций, крупных предпринимателей, частных компаний и госструктур.

Спустя неделю лидеры всех фракций Госдумы вместе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение депутатского корпуса законопроект об ответных мерах на санкционную агрессию США. В соответствии с нормативно-правовым актом, правительство получит право вводить меры экономического и политического характера.

Изначально в концепции документа шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Накануне, в ходе заседании Совета законодателей при спикере Госдумы было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты.

При этом необходимо отметить, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта. В первом чтении нормативно-правовой акт будет рассмотрен уже на следующей неделе.