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Политика

Володин считает обновленную структуру правительства оптимальной

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы прокомментировал изменения структуры кабинета министров. Вячеслав Володин назвал ее оптимальной, выразив уверенность, что обновление пойдет на пользу эффективности работы правительства. Предложения по изменениям накануне представил президенту Владимиру Путину премьер-министр Дмитрий Медведев. В ближайшие дни он должен назвать фамилии претендентов на министерские портфели.
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Утвержденная главой государства структура будущего правительства более оптимальна, что должно положительно сказаться на эффективности работы кабинета министров. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он, в частности, отметил, что вопрос о разделении Минобрнауки назрел уже давно. По его словам, о необходимости такого шага уже много говорили, особенно в регионах. "Ожидало этого решения и экспертное сообщество", – добавил председатель нижней палаты парламента.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Наука – это одна сфера деятельности, а вопросы просвещения – другая, – сказал Володин. – Когда министерство решало и те, и другие задачи, это было, как правило, в ущерб либо одним, либо другим". По его мнению, разделение Минобрнауки – это логичное и правильное решение. Также он назвал логичным выделение Рособрнадзора в отдельную структуру, которая будет подчиняться непосредственно кабмину.

"Правильно, чтобы Росмолодежь и Рособрнадзор были непосредственно под правительством, это и повышает их статусность, и говорит о приоритетах, которые правительство для себя определяет", – отметил спикер Госдумы, добавив, что вопрос надзора за образованием является межведомственным. "Вузы есть и в Министерстве обороны, и в Министерстве сельского хозяйства, и в Минтрансе, Минздраве, – напомнил он. – А служба не может быть в министерстве, потому что это надведомственная структура".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Кроме того, Володин назвал правильными приоритеты в вопросах развития цифровой экономики, которыми займется новое министерство на базе бывшего Минкомсвязи. "Министерство сейчас уже не только будет решать задачи развития цифровой экономики, но и в самом названии будет это отражено. Значит, это основной приоритет", – отметил он.

Спикер Госдумы также назвал обоснованным переподчинение торговых представительств России за рубежом Министерству промышленности и торговли. В целом же, по его словам, несмотря на изменения, обновленная структура кабмина "без кардинальных перестроек, без ломок". Это, уверен он, "точно пойдет на пользу".

Обсуждение в Госдуме кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Фото: duma.gov.ru

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, которую ему представил Дмитрий Медведев. Вопрос о персональном составе кабинета министров будет обсуждаться в ближайшую пятницу, 18 мая.

На данный момент известно, что у премьер-министра будет десять заместителей. Минобрнауки разделят на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, а Минкомсвязи будет преобразовано в министерство цифрового развития. В новом правительстве будет 22 министерства против 21 в предыдущем составе.

Автор: Дмитрий Куклин16 мая 2018, 14:37

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