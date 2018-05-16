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Политика

Зачем Трамп поджигает Ближний Восток

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Торжества в Иерусалиме по случаю открытия американского посольства ознаменовались вспышкой насилия на палестино-израильской границе: в столкновениях погибли более 60 человек, почти три тысячи получили ранения. Дональд Трамп, принявший решение о переносе дипмиссии, догадывался, к чему приведет этот шаг, а, скорее всего, лидер США сознательно пошел на это с целью в очередной раз показать всему миру исключительность американской нации.
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Ближний Восток – регион особый, любой неосторожный поступок может привести здесь не только к политической нестабильности, но и к настоящей войне. Осознавая последствия своего решения о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, Дональд Трамп шел напролом. Теорию управляемого хаоса, которую Америка исповедуют с того момента, когда ей показалось, что она правит миром, никто не отменял.

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Кто бы ни сидел в овальном кабинете Белого дома, он всегда руководствовался этой аксиомой. Югославия, Афганистан, Ливия, Ирак… Куда бы не приложили американцы усилия по насаждению демократии, везде все заканчивалось плачевно. Югославия распалась на несколько государств, Афганистан стал мировым центром по производству наркотиков, в Ливии зверски убили лидера страны Муаммара Каддафи, а в Ираке повесили Саддама Хусейна. Список далеко не полный, но эти примеры демократии по-американски, пожалуй, самые яркие.

Не добившись своего в Сирии, во многом благодаря российской помощи Башару Асаду, Трамп решил перенести центр хаоса в Израиль. Надо отметить, что статус Иерусалима до сих пор остается одной из центральных тем палестино-израильского конфликта.

Древний город трех религий (христианства, иудаизма и ислама) в 1980 году в одностороннем порядке был провозглашен единой и неделимой столицей Израиля. С этим категорически не согласны палестинцы, потерявшие контроль над своей частью города после Шестидневной войны 1967 года. К слову сказать, для суннитского ислама Иерусалим является третьим по святости городом после Мекки и Медины.

Фото: wikipedia.org/Andrew Shiva

Несмотря на то, что Израиль считает Иерусалим своей столицей, большинство органов власти и иностранных представительств до сих пор находятся в Тель-Авиве. Иностранцы, переезжающие в Иерусалим, тем самым льют елей на головы израильских властей, которым только и надо, что международного признания новой столицы страны.

США признали статус новой столицы страны лишь в декабре 2017 года. за ними последовали еще несколько стран, но Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую решение Дональда Трампа.

Штаты всегда считали Израиль своим союзником, обещания о переносе посольства звучали и во времена правления предшественников Трампа. Но решиться на такой отважный шаг из-за опасений роста антиамериканских настроений в арабском мире, никто так и не смог. И только 45-й президент США решил увековечить свое имя в истории. Но это решение может сыграть с ним злую шутку в случае, если, к примеру,  миллионы арабов по всему миру объявят джихад Америке.   

Кадр youtube.com

Первым на взорвавшее хрупкий мир решение Трампа отреагировал турецкий лидер. Реджеп Тайип Эрдоган уже не в первый раз назвал Израиль террористическим государством и отозвал для консультаций своих послов из США и Израиля. Это, конечно, не разрыв дипотношений, но показательная акция, демонстрирующая достаточно высокую степень обострения отношений между союзниками.

Сегодня, 16 мая Эрдоган, видимо, решил заручиться поддержкой крупных игроков на международной арене и позвонил российскому президенту, Папе Римскому, канцлеру Германии и иранскому лидеру.  Жестче всех был настроен Хасан Роухани: он призвал все страны исламского мира объединиться для противодействия Израилю. Подобные заявления свидетельствуют о начале серьезного противостояния между арабами и евреями, которое может вылиться в новую войну на Ближнем Востоке.

Вслед за Турцией своих послов, правда не из США и Израиля, а для начала из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии отозвала Палестина. Дело том, что представители этих стран присутствовали на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме и в Палестине это посчитали серьезным нарушением международного права.

Кадр youtube.com

Что касается позиции России, то ее озвучила официальный представитель МИД Мария Захарова. Он сказала, что в итоге Иерусалим должен быть столицей Израиля и Палестины и быть открытым для последователей всех трех религий. Сомнительно, что эту точку зрения разделяют в самом Израиле.

На завтра, 17 мая по инициативе Саудовской Аравии намечено экстренное заседание Лиги арабских государств, посвященное эскалации насилия в секторе Газа. В нем примут участия министры иностранных дел всех стран, входящих в объединение. Маловероятно, что представители исламских стран ограничатся дипломатическими формулировками в своих комментариях.

Как бы там ни было, Ближний Восток переживает очередной период эскалации, казалось бы, затухающего арабо-израильского конфликта, а помог разжечь огонь этой войны американский лидер. Очевидно, что ответственность за уже имеющиеся жертвы лежит на Дональде Трампе и его политическом окружении, но вряд ли это признает как сам Вашингтон, так и международное сообщество в лице Организации объединенных наций.

Кадр youtube.com

Напомним, что акции протеста начались в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов, в итоге погибли более 60 человек, а счет раненных идет на тысячи. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

16 мая 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы новой войны на Ближнем Востоке

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Зачем Трамп поджигает Ближний Восток
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