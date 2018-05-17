Москва предъявила Астане жесткую претензию
Разрушение мемориала 113 рабочим местного свинцового завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, обнаружили родственники погибших и ветераны предприятия, когда пришли почтить память ушедших воинов в День Победы. "Как только об этом стало известно, посольство России в Астане направило в МИД Казахстана ноту с просьбой тщательно расследовать данный инцидент и наказать виновных", – говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Были предприняты и другие шаги, помимо дипломатической претензии казахстанским коллегам. Так, Генеральному консульству России в Алма-Ате, в чью зону ответственности входит также город Шымкент, было поручено поддерживать тесный контакт с местными властями по вопросам расследования атаки вандалов. "Решительно осуждаем эту преступную попытку бросить тень на общую для России и Казахстана память о совместной борьбе с фашизмом", – заметили российские дипломаты.
Они также напомнили слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которыми он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину в поздравлении на 9 Мая о том, что память о совместной борьбе двух народов против нацизма навсегда сохранится в их сердцах. "Ожидаем, что власти Казахстана выявят и накажут виновных", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.
Напомним, неизвестные злоумышленники разбили плиты с именами бойцов, а также осквернили Вечный огонь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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