Москва предъявила Астане жесткую претензию

В одном из крупнейших городов Казахстана – Шыкменте – вандалы надругались над мемориалам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с произошедшим российская дипломатическая миссия направила Министерству иностранных дел страны официальную ноту с просьбой тщательного расследования инцидента и наказания виновных.

Разрушение мемориала 113 рабочим местного свинцового завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, обнаружили родственники погибших и ветераны предприятия, когда пришли почтить память ушедших воинов в День Победы. "Как только об этом стало известно, посольство России в Астане направило в МИД Казахстана ноту с просьбой тщательно расследовать данный инцидент и наказать виновных", – говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

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Были предприняты и другие шаги, помимо дипломатической претензии казахстанским коллегам. Так, Генеральному консульству России в Алма-Ате, в чью зону ответственности входит также город Шымкент, было поручено поддерживать тесный контакт с местными властями по вопросам расследования атаки вандалов. "Решительно осуждаем эту преступную попытку бросить тень на общую для России и Казахстана память о совместной борьбе с фашизмом", – заметили российские дипломаты.

Они также напомнили слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которыми он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину в поздравлении на 9 Мая о том, что память о совместной борьбе двух народов против нацизма навсегда сохранится в их сердцах. "Ожидаем, что власти Казахстана выявят и накажут виновных", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

Напомним, неизвестные злоумышленники разбили плиты с именами бойцов, а также осквернили Вечный огонь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.