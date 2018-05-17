Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным

Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Европу, добиваясь ее отказа от сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток – 2". Американская администрация пригрозила санкциями канцлеру Германии в том случае, если она продолжит поддерживать Россию в вопросе строительства газопровода.

Против второго "Северного потока" активно выступают две страны – Украина и США. И если Киев еще понять можно (он останется без платы за транзит), то Вашингтон, похоже, действует по принципу "чем хуже, тем лучше". Штатам важнее наказать Россию, чем получить какие-либо дивиденды от своих санкций, которые они готовы распространить даже на союзников.

Президент Дональд Трамп потребовал от Германии отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток – 2". По данным влиятельной газеты The Wall Street Journal, глава Белого дома пытался убедить в этом канцлера Германии еще во время их апрельской встречи в Вашингтоне. Тогда Трамп пообещал Меркель, что в обмен на это Вашингтон начнет переговоры с Евросоюзом по поводу нового торгового соглашения.

Но Меркель не спешит отказываться от выгодного проекта ради дружбы с Америкой, канцлер не собирается терять основного поставщика газа для Европы в качестве надежного партнера. Она не сделала этого даже под нажимом Трампа во время их встречи в Белом доме. Правда, заявила, что ЕС готов предложить США более тесное сотрудничество в газовой сфере, если американская сторона на постоянной основе откажется от применения в отношении союза пошлин на сталь и алюминий.

Ранее замглавы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток – 2". Она подчеркнула, что США попытаются убедить европейских партнеров дипломатическим путем в необходимости не реализовывать этот проект, сообщает ТАСС.

В апреле замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что реализация масштабного проекта зависит от того, смогут ли европейцы устоять перед давлением со стороны США. Сегодня становится очевидным, что газопроводу "Северный поток – 2" быть, так Германия проявляет мужество и не пасует перед натиском Вашингтона.