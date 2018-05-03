Кудрину нашли работу в обновленной команде Путина

Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Четверг 3 мая
Лента новостей
09:40
Выступавшая на бревне гимнастка неудачно приземлилась на голову (видео)
09:36
Женщина с ножевыми ранениями напала на врачей
09:31
В Кузбассе в реке утонула машина с водителем
09:14
Российский самолет держит в страхе военных НАТО
09:12
Когда человечество победит рак и старение
09:10
При стрельбе в Москве пострадали три человека
08:30
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
07:53
Названа причина смерти певца Вадима Мулермана в США
17:57
У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок
17:53
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
17:31
Кожа да кости: Отощавшие красотки испугали поклонников
17:13
Украинская певица пригрозила Летучей компроматом
16:33
Ни о чем не жалею: Звезда "Битвы экстрасенсов" покидает Россию
16:06
В Крыму пенсионер сорвался со скалы
15:53
Седокова рискует лишиться родительских прав
15:28
Под Москвой по реке плавал чемодан с телом мужчины
15:17
Две причины: Жуков из "Руки Вверх!" рассказал об уходе со сцены
14:46
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
14:27
Вкусная: Макрон удивил странным комплиментом чужой жене
14:17
Андрей Малахов заставил Катю Семенову плакать перед камерами
13:49
Едва не ослепшего Ягудина спасла жена
13:23
Пригожин слил откровенные фото 50-летней Валерии
12:57
Цымбалюк-Романовская потратила миллионы на возвращение Джигарханяна
12:23
Собчак взбесила народ роскошной жизнью напоказ
11:50
Не хотел ранить: Почему родной отец Галкина скрывался десятки лет
11:22
Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста
10:44
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
10:21
Любовь Успенская: Я сделала аборт
10:03
Российский истребитель перехватил военный самолет США
18:02
Рената Литвинова страдает от потери близкого
17:39
Из больницы Джигарханян вернулся в квартиру к бывшей жене
17:15
Похорошевшие с возрастом знаменитые мужчины
16:59
Родившая Рапунцель из "Дома-2" проговорилась об имени дочери
16:33
"Сколько можно позориться": Волочкову разнесли за фото с голой грудью
16:26
"ЕР": Повышение МРОТ улучшит жизнь миллионов россиян
15:55
Охранник избил фаната Дмитрия Дюжева (видео)
15:37
Близкие наплевали на обезображенную побоями Самбурскую
15:06
"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
14:38
Престарелый Виторган увез дочь из России
14:14
Раздетую Полину Гагарину застали в постели с другим мужчиной
13:48
Киркоров или Батрутдинов: Бузова намекнула на скорую свадьбу
13:18
Обрел покой: Больной раком актер решился на важные перемены в жизни
12:36
"Брехуха со старческими ногами": Злопыхатели набросились на Рудковскую
12:11
Май Абрикосов сравнил "Дом-2 "с "Поле чудес" и КВН
11:48
Возраст берет свое: Надежда Бабкина поразила снимком без макияжа
11:43
Володин: важно обеспечить достойные условия жизни и труда россиян
11:17
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
10:55
Ураган на Первомай: В МЧС дали москвичам совет
10:49
Раскрыт обман в получении Джигурдой наследства Браташ
10:21
Малахов показал грязные склоки Гришаевой и Ароновой на всю страну
10:00
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
09:56
Умерла певица Мая Кулиева
19:19
"Сегодня ночью лично": Бузова стала у Киркорова первой
19:00
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
18:47
49-летняя Буланова помолодела и изменилась до неузнаваемости
18:34
В крупном ДТП под Москвой пострадали пять человек
17:59
"Потеряла все волосы": шокирующие откровения участницы "Дома-2"
17:24
Покалеченный сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии
16:48
Москвича госпитализировали вертолетом после попытки пожарить шашлык
16:37
В семье Диброва произошло несчастье
16:06
50-летняя Валерия затмила изможденную Барановскую
15:30
Бывшая жена прибрала к рукам 100 миллионов наследства Задорнова
15:07
Под Москвой подростку оторвало пальцы при взрыве петарды
14:40
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
14:07
"Настоящий мужчина": сын Пугачевой довел народ до слез
13:17
Болтливая дочь выдала тайну беременности Лободы
12:48
В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова
12:41
Пять миллионов за эфир: Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
11:59
Москвич взбесился и зарезал собутыльника
11:46
Садальский прилюдно унизил трусливого Галкина
11:14
Как живет покинувший Россию онкобольной Караченцов
10:29
Наталью Селезневу срочно прооперировали
10:08
Самая красивая девочка в мире умерла при загадочных обстоятельствах
10:00
Известного певца зверски убили в собственном доме
06:28
Астрологический прогноз с 30 апреля по 6 мая 2018 года
18:29
Путин оценил любимицу Киркорова
18:02
Семенович поразила снимком в прозрачной блузке
17:29
У Белого дома исчез посаженный Макроном и Трампом дуб
17:18
"Больше, чем друг": Бузова подарила мужчине квартиру в центре Москвы
17:01
В Югре у 15-летней девушки не раскрылся парашют
16:47
В Сети появилось откровенное фото звезды "Физрука"
16:19
Бросил детей: Первый канал залез в "грязное белье" Юрия Яковлева
15:48
Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира
15:38
Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
15:12
Ефремов повторил "пьяную выходку" в театре
14:51
В Москве женщина выжила после падения с пятого этажа
14:45
Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья
14:20
Оставленный Алибасовым сын спасался от голода воровством
13:55
Беременная Костенко рассказала о возможной потери ребенка
13:34
Врачи не отпускают больного Джигарханяна
13:10
Мистическое совпадение: Максакову на Украине преследует злой рок
12:41
Женатого Малахова застукали в объятиях с таинственной блондинкой
12:14
Из-за нового фото сына Собчак разразился скандал
11:41
Округлившуюся Сати Казанову поздравляют с беременностью
11:15
Отправленная на виселицу звезда "Дома-2" шокировала народ
10:44
Мы могли умереть: Серябкина рассказала о пережитом ужасе в сломанном самолете
10:21
После потери особняка Шепелев покинул Россию
22:14
Зачем Украине Крымский мост
22:13
"Купаюсь в роскоши": хабалистая Волочкова возмутила народ
21:57
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста
Из больницы Джигарханян вернулся в квартиру к бывшей жене
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Цымбалюк-Романовская потратила миллионы на возвращение Джигарханяна
Собчак взбесила народ роскошной жизнью напоказ
Политика

Кудрину нашли работу в обновленной команде Путина

Владимир Путин и Алексей Кудрин. Фото: kremlin.ru
Журналисты британского издания Financial Times сообщили, что бывший министр финансов Алексей Кудрин может занять важную должность в обновленной команде президента России Владимира Путина. Официального комментария по этому поводу пока не поступало.
прочитано 2038 раз

Аналитики ожидают, что после инаугурации президент России Владимир Путин пойдет на обновление своей команды. При этом некоторые эксперты говорят, что благодаря этому в большую политику может вернуться бывший глава Минфина Алексей Кудрин.

ПО ТЕМЕ

Кудрин серьезно заболел

Рубль валится вниз с бешеной скоростью

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

"Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Кудрин займет должность в президентской администрации. Название его должности, возможно, будет звучать как представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества", – цитирует Financial Times (перевод предоставлен порталом "ИноСМИ.ru") неназванного чиновника из российского правительства.

Согласно этой версии, на Алексея Кудрина якобы будет возложена задача определения экономической политики страны на следующий срок Владимира Путина. Изменения будут касаться внутренних вопросов, но также, считают некоторые эксперты, отразятся на внешней политике.

"Это стало бы мощным сигналом", – уверен Евгений Гонтмахер, политический и экономический аналитик, работающий в гражданской организации, созданной самим Кудриным. Гонтмахер считает, что назначение его начальника на важную должность может помочь нормализации отношений со странами Запада.

Отметим, слухи о том, что Алексей Кудрин может занять какой-либо важный пост, ходят уже давно. Одно время говорили, что его рассматривают как кандидата на должность министра финансов или экономического развития страны. Как бы то ни было, тогда бывшего чиновника в правительство так и не вернули.

Автор: Геннадий Куприянов3 мая 2018, 08:23

Политика

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
Протестующие погрузили Армению в хаос
Страшные тайны: Саддам Хусейн
МИД влепил пощечину дерзкому Вильнюсу

Шоу-бизнес

"Альфонс спаивает": Волочкова испугала народ странной выходкой
Ксения Бородина: Муж всегда знал, что у меня есть вторая семья
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Украинская певица пригрозила Летучей компроматом

Проишествия

"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве

Lifestyle

Что посмотреть в праздничные выходные
"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Гороскоп

У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок

Поездка в Кению оставила неизгладимый след на сердце ведущей
Шоу-бизнес

Собчак взбесила народ роскошной жизнью напоказ

Критики набросились на ведущую за очередной снимок в Instagram
Политика

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой

Мир на пороге ядерного апокалипсиса
Шоу-бизнес

Пригожин слил откровенные фото 50-летней Валерии

Муж уверен, что певице нечего стесняться эротических снимков

Гороскоп

У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок
Совет на выходные
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна

Фоторепортажи

Путин оценил любимицу Киркорова
Федор Емельяненко унизил американца на глазах всего мира
Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

Спорт

Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru