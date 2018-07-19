Почему Трамп был очень мягок с Путиным

Дональд Трамп дорожит договоренностями, достигнутыми на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны американской общественности и прессы, президент США не рискнул обвинить российского лидера во лжи.

Дональду Трампу приходится выкручиваться, отвечая на многочисленные вопросы корреспондентов по поводу его переговоров с Владимиром Путиным. Во время интервью телеканалу CBS его спросили, считает ли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российское вмешательство в выборы США 2016 года. Американский лидер заявил, что не желает вникать в этот вопрос.

Позиция президента США объясняется тем, что он хочет сохранить хорошие отношения, установившиеся у него с российским коллегой, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Можно предположить, что в ходе встречи в Хельсинки были достигнуты определенного рода договоренности, которыми Трамп очень дорожит. Он дорожит взаимопониманием, которое у него сложилось с российским президентом. Трамп решил, что, если он сейчас начнет прямо или косвенно обвинять Путина в том, что он санкционировал (вмешательство в выборы в США. – Прим. ред.), фактически подорвет эту атмосферу доверия", – заявил эксперт. По словам Васильева, Трамп попал в переплет.

Напомним, в том же интервью CBS политику пришлось пояснять некоторые из его высказываний на совместной пресс-конференции с российским президентом в Хельсинки. В частности, Трамп сказал, что доверяет заключениям американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы.

По словам Васильева, политический шторм, который поднялся в американской столице и правящей элите после хельсинкской встречи, оказался сильнее, чем думали Трамп и его окружение. Этого в Белом доме не предусмотрели – и теперь пытаются как-то выправить ситуацию, заявил эксперт в эфире НСН.