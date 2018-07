США решили раскрыть тайны Трампа и Путина

Со скандальной инициативой выступила сенатор Джин Шахин из штата Нью-Гемпшир. Ее поддержали представители Демократической партии. Шахин призывает переводчицу Марину Гросс раскрыть, о чем президенты говорили во время встречи тет-а-тет и что именно Трамп пообещал Путину.

"Она поможет установить, чем поделился президент и что он пообещал Путину от нашего имени", – написала сенатор на своей странице в Twitter.

Отказаться Гросс, судя по всему, не сможет – в таком случае ее намерены вызвать для дачи показаний в суд, передает CNN. Неясно пока, готовы ли республиканцы пойти навстречу демократам и вызвать переводчицу в Капитолий – а ведь именно они утверждают кандидатуры для выступления в конгрессе.

I’m calling for a hearing with the U.S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf.