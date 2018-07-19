США решили раскрыть тайны Трампа и Путина

Американские сенаторы решили вынести на всеобщее обсуждение государственные тайны. Они требуют вызвать в конгресс переводчицу президента США, чтобы она раскрыла содержание тайных переговоров в Хельсинки.

Со скандальной инициативой выступила сенатор Джин Шахин из штата Нью-Гемпшир. Ее поддержали представители Демократической партии. Шахин призывает переводчицу Марину Гросс раскрыть, о чем президенты говорили во время встречи тет-а-тет и что именно Трамп пообещал Путину.

"Она поможет установить, чем поделился президент и что он пообещал Путину от нашего имени", – написала сенатор на своей странице в Twitter.

Отказаться Гросс, судя по всему, не сможет – в таком случае ее намерены вызвать для дачи показаний в суд, передает CNN. Неясно пока, готовы ли республиканцы пойти навстречу демократам и вызвать переводчицу в Капитолий – а ведь именно они утверждают кандидатуры для выступления в конгрессе.

I’m calling for a hearing with the U.S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf. — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) 17 июля 2018 г.

Напомним, после встречи президентов России и США в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, противники Трампа назвали его "марионеткой Путина". Американского лидера обвинили в продаже безопасности страны и демократии.

Марина Гросс работает в Госдепартаменте США более десяти лет. Она сопровождала бывшую первую леди США Лору Буш в Сочи в 2008 году, а также работала с экс-госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Как писали Dni.Ru, Дональду Трампу приходится выкручиваться, отвечая на многочисленные вопросы корреспондентов по поводу его переговоров с Владимиром Путиным. Во время интервью телеканалу CBS его спросили, считает ли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российское вмешательство в выборы США 2016 года. Американский лидер заявил, что не желает вникать в этот вопрос.

Эксперты объясняют позицию президента США тем, что он хочет сохранить хорошие отношения, установившиеся у него с российским коллегой. И потому старается обходить скользкие темы, не скатываясь к обвинениям в адрес Москвы.