Меркель тайно встречается с российскими генералами
Таинственная встреча занимает умы наблюдателей в Берлине: Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас встретились с шефом российского генерального штаба Валерием Герасимовым и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Разговор с глазу на глаз прошел без журналистов и телекамер в ведомстве федерального канцлера. Речь шла, вероятно, о том, как удержать подальше от границ с Израилем поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии, предполагает немецкое издание.
Эта тайная встреча не на шутку разозлила немецкую оппозицию. "Достойно сожаления и вызывает недоумение, что Берлин молчит о содержании разговоров на встрече с русскими высокопоставленными политиками. Это молчание делает встречу подозрительной", – заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай.
Bild утверждает, что генерал Герасимов считается главным стратегом российской операции в Сирии. Кроме того, военачальник из-за своей роли в событиях на Украине еще с апреля 2014 года числится в европейском санкционном списке.
Как же он прилетел в Германию? Очевидно, что власти страны сделали исключение. Видимо, очень уж была важна встреча с Меркель, о точном содержании которой правительство хранит молчание.
Трамп похвастался об успешном давлении на Германию #Трамп #Германия #Меркельhttps://t.co/boC1CfWC8O pic.twitter.com/Oq0yckZKWE— Cобытия дня в России (@smnewsru) 14 июля 2018 г.
Немецкие журналисты называют Герасимова самым влиятельным человеком в российской армии и одним из наиболее опытных кремлевских военных. Он считается стратегом от бога – в том числе и в закулисных делах, пишет газета и приводит его краткую биографию.
Герасимов родился в рабочей семье, уже в 16 лет поступил в военную академию и заканчивал одну военную школу за другой с отличием. Позднее он попал в престижную Академию генерального штаба российских вооруженных сил в Москве.
С начала 2000-х Герасимов занимает важные посты в непосредственной близости от президента Путина. Близость к главе государства вознесла генерала на олимп российских вооруженных сил. В 2012 году Путин назначил Герасимова начальником Генштаба.
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