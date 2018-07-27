"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, затянулся до глубокого вечера. Путину пришлось подбадривать своих коллег, чтобы не сбавлять темп важной встречи.



прочитано 1310 раз