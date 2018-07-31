Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
Очередной раз о полномасштабной войне с Москвой заговорил один из главных "ястребов" нынешнего киевского режима – секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов. В ходе общения с прессой он заявил, что Россия "в любой момент готова активизироваться в Донбассе".
В доказательство агрессивных намерений России Турчинов отметил, что Москва сосредоточила большое количество войск на восточных рубежах Незалежной. По его мнению, это говорит о том, что Кремль по-прежнему рассматривает вариант дестабилизации ситуации на Украине.
Турчинов уверен, что Москва настроена на эскалацию в целях повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Незалежной. "Мы не исключаем и военных действий против нашей страны, когда они увидят, что любые другие формы не дают результат", – добавил секретарь Совбеза.
Вполне возможно, что Украина попытается провести очередную вооруженную провокацию в Донбассе, используя ее для отвлечения внимания, а сама в этот момент начнет боевые действия на границе с Крымом. Во всяком случае, о возможности атаки Незалежной на полуостров предупреждает бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой республики Игорь Стрелков. По его словам, вооруженные силы Украины постоянно накапливают силы рядом с Крымом и атакуют полуостров при первом удобном случае.
Кроме того, Стрелков видит большую опасность в наращивании военной риторики против России странами Запада, а также в продолжающейся переброске сил НАТО к нашим границам. "И авиацию, и сухопутные силы, и флоты — все это подтягивается", – констатировал бывший министр обороны ДНР в эфире интернет-канала "Рой ТВ".
Стоит отметить, что о возможном вооруженном конфликте на Украине применительно к президентским выборам в стране говорила ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Правда, в отличие от Турчинова, она предупреждала, что инициатором боевых действий станет глава Незалежной Петр Порошенко.
По ее словам, большая война нужна президенту для того, чтобы ввести военное положение. В таком случае выборы главы государства, на которых его шансы на победу достаточно малы, будут автоматически отменены.
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