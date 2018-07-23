Курам на смех: новое оружие Порошенко сравнили с примусом
В век высоких технологий, когда войны ведутся тяжелым вооружением с помощью точной техники, Петр Порошенко отчитался в соцсетях о старте серийного производства пехотного огнемета РПО-16.
Нелепое решение президента тотчас же подняли на смех, кто-то сравнил его с примусом.
"На перегаре работает?" – поинтересовался пользователь Twitter.
"Деревни жечь? Украина остановись!" – призвал подписчик.
"Для их производства по всей Украине собирали примусы и пьезозажигалки. И быстро наладили производство, но как бы не получилось, как с минометами, которые в своих стреляют", – отметил другой пользователь.
Теперь всу будет более безопасно воровать закрутки у жителей Донбасса pic.twitter.com/il6uuI7SC9— lol (@KrasnyiKomissar) 23 июля 2018 г.
Стоит напомнить, что в начале июля миномет "Молот" взорвался во время стрельб ВСУ на полигоне в Ровенской области. В результате погибли четыре человека, этот инцидент заставил военную прокуратуру Украины проверить все минометы данного типа из той же партии.
Пеця,ты думаешь если изменил букву О на букву В это у тебя новое оружие стало?Это советский огнемет,использовали еще в Афгане,называли Шайтан-Трубой.Кому ты лапшу вешаешь?Хотя, кугуты схавают.— Сержио (@bsa1957) 23 июля 2018 г.
"Для карательных операций, видимо, лучшее оружие. Детские сады и школы на Донбассе будешь сжигать?" – продолжили комментировать идею Порошенко пользователи Твиттера.
"Кондитер в оружейники подался!" – написал один из подписчиков Порошенко.
Давай уже с козырей заходи - запускай в серийное производство Звезду Смерти. Шоколадные огнеметы - это моветон ))— Жорик Вартанов (@schtolz_news) 23 июля 2018 г.
Пользователи отмечают, что хвастовство Порошенко новым оружием демонстрирует его стремление завершить войну в Донбассе силовым путем.
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