Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко

В этом году исполнилось 24 года с тех пор, как Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии. Сейчас многие и представить не могут, что братской республикой может руководить кто-то другой. Между тем недавние сообщения в СМИ об инсульте у харизматичного батьки наделали много шума и заставили поднять вопрос о его потенциальном преемнике.



В случае если по каким-то причинам президент не сможет исполнять свои обязанности, в Конституции Белоруссии предусмотрена процедура передачи власти. Согласно главному закону страны, в переходный период обязанности первого лица возлагаются на премьер-министра.

С 2014 года правительство возглавляет Андрей Кобяков. Несмотря на высокую должность, известно о нем не так много. Как пишет белорусское "Радио свобода", глава кабмина сторонится публичности и в целом остается в тени Лукашенко и его администрации.

Из биографии премьер-министра известно, что он родился в ноябре 1960 года в Москве, в семье военного летчика. В 2001-м был назначен на должность вице-премьера, параллельно какое-то время руководя Министерством экономики.





В 2010-м Лукашенко назначил Кобякова на пост главы своей администрации, а в следующем году он стал послом Белоруссии в России. Назначение на должность премьер-министра Кобяков получил в декабре 2014-го. Как сообщают СМИ, глава кабмина братской республики – сторонник осторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесных отношений с Москвой.

У Лукашенко инсульт? СМИ сообщили о госпитализации президента Беларуси: Он "пропал" несколько дней назад pic.twitter.com/7G87VS80Gf — Екатерина Афанасьев (@afanaseva_katya) 30 июля 2018 г.

Напомним, сообщения об инсульте у главы белорусского государства появились в понедельник, 30 июля. Поводом стало его отсутствие на публике в течение нескольких дней.

В пресс-службе Лукашенко вбросы о здоровье главы государства опровергли, назвав их бредом. Сегодня же Лукашенко появился на публике. Он встретился с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.