В Донбассе сделали заявление о вхождении непризнанных Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По словам экс-министра обороны ДНР Игоря Хакимзянова, это возможно только в том случае, если республики будут контролировать всю территорию региона.



Хакимзянов отметил, что в 2014 году, когда в Донбассе только начинались известные события, все понимали, что местные предприятия ориентированы на Украину. По его словам, тогдашние руководители молодых республик предлагали постепенную переориентацию промышленных мощностей на Россию, а затем и воссоединение.

В сегодняшних условиях, подчеркнул бывший министр обороны ДНР, самопровозглашенные республики должны выдавить украинскую армию за пределы бывших Донецкой и Луганской областей и полностью взять Донбасс под контроль. На его взгляд, это возможно только при сочетании военных и дипломатических методов.

По словам Хакимзянова, сейчас народно-хозяйственный комплекс ДНР и ЛНР переживает не лучшие времена. Он напомнил, что две трети заявленной территории республик занято украинской армией, электричество также поступает с Незалежной. "Прежде чем интегрироваться в состав России, нужно возвращать регион полностью под свой контроль", – сказал военный.





Активная фаза конфликта в Донбассе завершилась зимой 2015 года, когда вооруженные силы республик взяли под контроль город Дебальцево - один из основных транспортных и логистических узлов региона. В настоящее время Донецк и Луганск контролирует примерно треть территории бывших Донецкой и Луганской областей Украины.

Незалежная по-прежнему не желает вести переговоры напрямую с властями ДНР и ЛНР, а также продолжает экономическую блокаду неподконтрольных территорий. Киев отказывается исполнять перед местными жителями социальные обязательства, в том числе выплачивать пенсии и пособия, не пропускает в самопровозглашенные республики транспорт. Тем самым Украина сама ускоряет разрыв связей с Донбассом, фактически не оставляя региону иного выбора, кроме ускоренной интеграции с Россией.