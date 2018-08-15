Захарова лишила США звания супермена

С ролью супермена не справились. Мария Захарова высмеяла исключительность США, о которой в Вашингтоне говорят с завидным постоянством.

Официальный представитель МИДа выступила перед участниками международного образовательного форума "БалтАртек" в Калининградской области. Дипломат с присущим ей юмором заявила, что США не справились с ролью супермена, и высмеяла Вашингтон за придуманную концепцию исключительности США.

По словам Захаровой, Америка, следуя этому правилу, должна была приносить стабильность в мир, но этого не произошло. "Стало больше конфликтов, они стали более глобальными. США не смогли реализовать те задачи, стоящие перед державой, которая заявляет о своей особой роли", – сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По мнению дипломата, многие страны могли бы поддержать концепцию исключительности США, если бы Вашингтон реально повышал безопасность, мирил враждующие страны, гасил и предотвращал новые конфликты.

Мария Захарова прокомментировала и новый военный бюджет США, принятый в Вашингтоне. По ее мнению, он закрепляет курс на доминирование в мире посредством силы. Накануне Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет на 2019 год – 716 миллиардов долларов.

Объявленные США санкции против России в связи с ситуацией с отравлением Скрипалей представитель МИДа назвала безосновательными. Россия расценивает новые ограничительные меры политически мотивированными. "Все это напоминает сюжет более чем десятилетней давности с якобы наличием химического оружия в Ираке", – сказала Захарова.

Захарова предрекла репутационные издержки для США и Британии из-за Солсбери https://t.co/4RxUtxjRRR — sergey (@Sergey12018) 15 августа 2018 г.

По поручению президента Владимира Путина с 9 по 16 августа в Светлогорске проходит Международный молодежный образовательный форум "БалтАртек". Молодые люди из 70 стран мира решают задачу формирования позитивного образа России. Партнерами форума, среди прочих, стали МИД и Россотрудничество, сообщает ТАСС.