Кремль оправдал оскорбившего Россию Лукашенко

В Кремле протянули руку дружбы главе Белоруссии. Минск остается союзником Москвы, несмотря на резкие заявления лидера Александра Лукашенко, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В то же время представитель президента признал, что в отношениях стран есть некоторые шероховатости. "Давайте не забывать, что у нас союзное государство", – напомнил Песков.

Сегодня, 22 августа, Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Сочи. Эти переговоры должны были состояться в начале августа, но буквально за несколько дней до них в СМИ появилась информация, что президент Белоруссии серьезно заболел.

Через три дня живой и здоровый Лукашенко вышел на публику, а злые языки утверждали, что болезнь была дипломатической: якобы батька не хочет встречаться с российским президентом, передает RT.

10 августа Александр Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении и недобросовестной конкуренции. Свою позицию он объяснил тем, что Россия настаивает на выполнении Белоруссией всех обязательств в рамках ЕАЭС, при этом сами россияне выполнять свои обязательства не хотят.

Встреча Путина и Лукашенко пройдет сегодня в Сочи. Российский лидер примет белорусского коллегу сразу же после беседы с главой Финляндии Саули Ниинисте. Очевидно, что речь пойдет о поставках белорусской молочной продукции на российский рынок и сохранении льготных цен на российские нефтепродукты.

Поздно вечером президенты посетят спортивное мероприятие, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Не исключено, что Путин и Лукашенко сыграют в матче Ночной хоккейной лиги.