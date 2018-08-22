"Человек мне не чужой": Путин откровенно о женихе с нашумевшей свадьбы

Глава российского государства Владимир Путин тепло отозвался о свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Президент посещал бракосочетание в прошлую субботу. По словам Путина, жених для него – не чужой человек.



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