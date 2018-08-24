Завравшийся Порошенко крупно опозорился на параде

Президент Украины открыл парад в честь Дня независимости страны цитатой из бандеровского гимна. При этом Порошенко перепутал слова.

Строки, которые пытался процитировать Петр Порошенко, известны как "бандеровский марш". Песня, написанная на стихи поэта Олега Бабия, в 1932 году стала официальном гимном подполья Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России группировка).

По словам Порошенко, теперь эта песня станет официальным маршем украинской армии. Однако, зачитывая отрывок, президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".

Как отмечают наблюдатели, цитирование этих строк на официальном мероприятии – не особо умное решение. Президент забывает, что в Европе жестко критикуют Киев за курс по героизации Украинской повстанческой армии (запрещенного в России боевого крыла ОУН). А Польша и вовсе намерена не допустить принятия Украины в ЕС и всячески мешать этому процессу, если Киев не откажется от Бандеры.

Военный парад, приуроченный ко Дню независимости Украины, проходит 24 августа в центре Киева, на Крещатике. Кроме проблем с памятью у президента, отмечены еще несколько курьезных случаев. В частности, во время речи Порошенко один из солдат почетного караула во время этого свалился в обморок. Отмечается, что солдату могло стать плохо из-за жаркой погоды, которая установилась сейчас в Киеве, передает телеканал "112 Украина".

Хотя уже отмечено, что украинские солдаты плохо переносят речи своего главнокомандующего. В марте 2018 года на праздновании годовщины Нацгвардии Украины произошел аналогичный случай. Во время минуты молчания знаменосец пошатнулся и чуть было не упал. Его оперативно заменили другим военнослужащим.