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Политика

Киев заявил о намерении силой вернуть Крым

Фото: pixabay.com
Киев в свое время проглядел нарастающие в Крыму протестные настроения. Жители полуострова действительно хотели воссоединения с Россией. Теперь придется возвращать его силой, заявил депутат Рады.
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Воссоединение Крыма с Россией вовсе не было результатом "происков Кремля". Жители полуострова осознанно хотели стать частью российского пространства, заявил депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

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Более того, никакого силового захвата полуострова российскими войсками не было, признал нардеп. "Жители Крыма в 2014 году осознанно хотели стать частью российского пространства... Этот процесс обеспечивался исключительно гуманитарными мероприятиями", – сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина". По мнению парламентария, референдум в 2014 году показал истинные настроения жителей Крыма и Севастополя.

Референдум в Крыму прошел в марте 2014 года. Подавляющее большинство проголосовавших выступили за вхождение полуострова в состав России. Киев результаты плебисцита не признает и продолжает считать Крым " временно оккупированной территорией". При этом в Москве подчеркивают: процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Винить за случившееся в 2014 году украинским властям следует исключительно себя. Спецслужбы допустили серьезную ошибку, не обратив внимания на растущую неприязнь жителей полуострова к Киеву. Теперь Украине придется работать над "возвращением" полуострова в состав страны на основании принятого закона о "реинтеграции временно оккупированных территорий". А это, по словам депутата, не исключает силового сценария развития событий.

Ранее в Киеве заявили, что украинские власти не планируют силовым путем возвращать под свой контроль Крым. Решение о военной операции по "освобождению" полуострова пока не принималось.

Автор: Андрей Евлампиев24 августа 2018, 09:50
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