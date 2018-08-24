Киев в свое время проглядел нарастающие в Крыму протестные настроения. Жители полуострова действительно хотели воссоединения с Россией. Теперь придется возвращать его силой, заявил депутат Рады.

Воссоединение Крыма с Россией вовсе не было результатом "происков Кремля". Жители полуострова осознанно хотели стать частью российского пространства, заявил депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Более того, никакого силового захвата полуострова российскими войсками не было, признал нардеп. "Жители Крыма в 2014 году осознанно хотели стать частью российского пространства... Этот процесс обеспечивался исключительно гуманитарными мероприятиями", – сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина". По мнению парламентария, референдум в 2014 году показал истинные настроения жителей Крыма и Севастополя.

Референдум в Крыму прошел в марте 2014 года. Подавляющее большинство проголосовавших выступили за вхождение полуострова в состав России. Киев результаты плебисцита не признает и продолжает считать Крым " временно оккупированной территорией". При этом в Москве подчеркивают: процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Винить за случившееся в 2014 году украинским властям следует исключительно себя. Спецслужбы допустили серьезную ошибку, не обратив внимания на растущую неприязнь жителей полуострова к Киеву. Теперь Украине придется работать над "возвращением" полуострова в состав страны на основании принятого закона о "реинтеграции временно оккупированных территорий". А это, по словам депутата, не исключает силового сценария развития событий.

Ранее в Киеве заявили, что украинские власти не планируют силовым путем возвращать под свой контроль Крым. Решение о военной операции по "освобождению" полуострова пока не принималось.

