Россия приготовила чувствительный "щелчок по носу" для США

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Чтоб она лопнула от жадности!": Степаненко плюнула на внука
Внезапная кончина Серебрякова стала ударом для поклонников
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Интимный снимок Волочковой без белья вызвал оторопь
Откровенные фото от любовницы разбили семью звезды "Дома-2"
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
партнеры
Пятница 24 августа
Лента новостей
15:26
От зануды Блюменкранц отказался молодой любовник
15:25
Жалкий клоун: Зеленский довел до тошноты зрителей
15:19
"Ждал сына": потерянный муж Хилькевич сделал "мину"
14:38
Совет на выходные
14:14
Скандально известную модель задушили в собственной спальне
14:02
Российский режиссер умер в 60 лет после долгой болезни
13:54
Что стало с победителями шоу "Голос"
13:17
Топ-5 необычных домашних животных
13:10
В Петербурге продают паспорт Виктора Цоя
13:03
Концерты российских звезд в "Олимпийском": "Зачем молчать, когда есть голос!"
13:01
Подмосковный музей открывает уникальную экспозицию
12:55
Украинцы оккупировали Крымский мост
12:50
Юный россиянин победил на "Евровидении"
12:36
"Ужасные складки": жизнерадостная Фриске показала фигуру в мини-бикини
12:32
Вкладчики разоренных банков получили поддержку в регионах
12:29
Московскую пенсионерку обокрали на миллион рублей
12:18
Прах Хворостовского закатали в бетон
12:14
В Удмуртии двухмесячная девочка съела три ложки кофе и умерла
12:08
Шокирующая версия гибели группы Дятлова
11:38
Ушлая Брухунова: вскрылись коварные планы юной пассии престарелого Петросяна
11:38
Миллионы от Минобороны: судимость Васильевой не мешает богатеть ее отцу
11:38
Иностранный любовник выставил Чехову дурочкой
11:30
Под Волгоградом из-за лихача на "Приоре" иномарка с людьми залетела под фуру
11:26
Главные события Москвы
11:11
На восточном участке большого метрокольца начали строить тоннель
11:10
В сахалинской поликлинике на детей рухнул потолок
10:55
Обнародовано предсмертное фото корчившегося от рака Успенского
10:53
После сообщений о разводе Краско вступился за изменницу-жену
10:51
Показанное Первым каналом нажатие "красной кнопки" поразило американцев
10:39
В квартире на юго-западе Москвы неделю пролежал труп пенсионера
10:21
Назло бывшему: Энистон закрутила роман с мускулистым тренером по боксу
10:21
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
10:12
В Сочи взлетавший лайнер экстренно затормозил из-за поломки
10:01
Снова вместе: Нагиева и Гузееву сняли в интимной позе
09:44
Россиянина убило бревном при столкновении "Нивы" и гужевой повозки
09:30
Каждый ребенок имеет право на чудо
09:18
В Москве умер знаменитый футболист
09:10
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле
09:03
"Вот и промолчи!": Бородина публично унизила Бузову
08:40
ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
08:32
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
08:27
Кудрявцева впервые рассказала о своих "сомнительных" родах
08:15
Лещенко оконфузился на съемках шоу "Голос"
21:57
Стало известно об отмене свадьбы Ольги Бузовой
21:51
Порноснимки известного певца слили в Сеть
21:44
Запад хочет оставить Россию без денег
21:33
Муж Ани Лорак съехался с любовницей
21:26
В центре Москвы стреляли в полицейского
20:56
Прекрасная вдова Хворостовского привела детей на Первый канал
20:49
Известный музыкант умер от рака легких
20:37
Претендующий на наследство Мишулина Еремеев оказался самозванцем
20:31
Под Петербургом сгорела усадьба предка Пушкина
19:56
ЦБ отказался от покупки валюты
19:45
Аж светится: Кудрявцева после родов страшно похудела
19:30
Роналду рассказал о тайной любви
19:06
Данные 15 женихов Ольги Бузовой опубликовали в Сети
19:03
Парк "Зарядье" вошел в список лучших мест мира
18:23
Нина Русланова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем
18:22
Audi Q3: малышка на два миллиона
17:41
Виторган довел до слез посланием к умершей жене
17:37
Подрывников Крымского моста объявляют в розыск
17:20
Ростовчанка разозлилась на соседку и сожгла ее дом
17:14
Под Нижним Новгородом иномарка сбила на зебре двух подростков
17:05
Врач вынес суровый приговор опухшей Волочковой
17:03
Теперь по уму: Катя Гордон нашла четвертого мужа
17:01
Проводим время втроем: муж Шурыгиной о ее загадочном поклоннике
17:00
Ржаные оладьи с мясом и капустой
16:47
В Татарстане у дороги нашли завернутый в ковер скелет мужчины
16:37
Два российских туроператора прекратили деятельность‍
16:26
46-летняя Елена Корикова стала выглядеть как девочка
16:12
Пышная красотка привела в ужас необъятными ягодицами
16:09
Ошарашенную Ардову окружила беснующаяся толпа
16:08
Под Волгоградом грузовой поезд протаранил легковушку
15:58
Перебинтованная Фриске показала жуткое фото после операции
15:49
"Любимого сыночку" изолировали от разведенного Джигарханяна
15:47
Названо время гибели человечества
15:40
Россиянам пообещали дешевую красную рыбу
15:25
Россиянка не получила денег на водку и подожгла дом
15:19
Пятиэтажки в Москве разберут умным способом
15:16
Парфюмерный этикет: как правильно "носить" ароматы
14:55
"Я счастлива": Шевель заговорила после разрыва с Краско
14:51
Что случилось с 81-летней Светланой Немоляевой
14:34
Мачо из "Дома-2" оправдался за измены жене
14:30
Из окна детского сада в Удмуртии выпал ребенок
14:16
"Смертельный диагноз": Корчевникова убили откровения звезды "Иронии судьбы"
14:12
Как работает контактный центр стройкомплекса Москвы
13:53
Сонная Королева удивила криками о срыве шоу Малахова
13:31
Когда откроется станция "Беломорская"
13:25
56-летняя Гвердцители ошеломила глубоким декольте
13:24
Кипящий металл залил цех завода в Нижнем Тагиле
13:16
В Тюмени на остановке умер пенсионер
13:05
В Сети сообщили о смерти Михалкова
12:54
Джоли и Питт неожиданно решили объединиться ради детей
12:50
Капитан Христос спас двух россиян из воды
12:41
Горящие жилые дома под Москвой сняли на видео
12:37
Порошенко увяз в грязном гей-скандале
12:16
Попавшая в больницу звезда ТНТ обматерила фанатов
12:15
В пригороде Парижа устроили резню
12:06
Известный блогер умер после вечеринки
12:02
Модель рассказала о горячей ночи с Соколовским и его отцом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Претендующий на наследство Мишулина Еремеев оказался самозванцем
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Обколотую Волочкову срочно госпитализировали
"Какая срамота!": разнузданная Волочкова стыдливо прикрывает свои старые дыры
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с бородачом
Перебинтованная Фриске показала жуткое фото после операции
Политика

Россия приготовила чувствительный "щелчок по носу" для США

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Тягаться с Соединенными Штатами в экономической сфере Россия сегодня не может – страны в разных весовых категориях. Тем не менее, Москва найдет достойный ответ на санкции Вашингтона, уверен заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
прочитано 501 раз

Кремль специально не дает конкретного ответа на вопрос, как он намерен отвечать на американские ограничения. Ведь анонсирование этих действий будет означать ослабление позиций, подчеркивает Рябков. Замминистра напомнил, что способы ответа на санкции могут быть разными – как симметричными, так и ассиметричными.

ПО ТЕМЕ

Запад хочет оставить Россию без денег

Захарова пообещала жесткий ответ за атаку на рубль

 К примеру, по мнению Рябкова, можно расширить списки "подсанкционных" американских политиков. "Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира. Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен во всеобъемлющих правах, потому что просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию", – подчеркнул российский дипломат.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России на новые санкции со стороны США будет жестким, но адекватным. Она напомнила, что отнюдь не Москва стала инициатором обострения отношений с Вашингтоном. Захарова также подчеркнула, что процесс выработки решений о возможных ответных мерах на действия США в МИДе не принято комментировать. Однако действия Москвы всегда адекватны возникающим угрозам.

Рябков также заявил в интервью журналу "Международная жизнь", что американский спецпредставитель по Украине однозначно "играет на киевской половине поля".  В Москве понимают, что западные спонсоры киевского режима  озабочены сохранением всего того, что подконтрольно им и позволяет, как они считают, поддавливать Россию. Так что никаких сдвигов к лучшему в поведении украинских властей в обозримой перспективе не произойдет. Это печально – тем не менее, российская сторона руки не опускает и намерена продолжать работу в разных форматах. 

Автор: Андрей Евлампиев24 августа 2018, 14:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

567

Политика

Завравшийся Порошенко крупно опозорился на параде
Киев заявил о намерении силой вернуть Крым
Появилась информация о травме Дмитрия Медведева
Захарова пообещала жесткий ответ за атаку на рубль

Шоу-бизнес

От зануды Блюменкранц отказался молодой любовник
"Ждал сына": потерянный муж Хилькевич сделал "мину"
Распутавшийся с молодухой 82-летний Джигарханян готов к новым амурным приключениям
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Претендующий на наследство Мишулина Еремеев оказался самозванцем

В родстве с актером не состоит
Шоу-бизнес

Аж светится: Кудрявцева после родов страшно похудела

Телеведущая порадовала поклонников новым снимком дочери
Шоу-бизнес

Ушлая Брухунова: вскрылись коварные планы юной пассии престарелого Петросяна

Юная жительница Тулы не так проста
Шоу-бизнес

Прах Хворостовского закатали в бетон

Урну оставили в красноярском сквере

Гороскоп

Совет на выходные
Стало известно об отмене свадьбы Ольги Бузовой
Он не виноват: специалист объяснил измены Влада Соколовского
Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона

Фоторепортажи

Что стало с победителями шоу "Голос"
Пышная красотка привела в ужас необъятными ягодицами
Ошарашенную Ардову окружила беснующаяся толпа
Втянутый в гей-скандал Меньшиков показал цветущую жену

Спорт

Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле
Плющенко о побеге Медведевой к гею: "Потрясающий тренер"
Кокорин ушел от жены к Дзюбе
Туктамышева бросила вызов дерзкой Загитовой

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru