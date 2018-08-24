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Политика

Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Сегодняшний военный парад в честь Дня независимости Украины в очередной раз показал слабость нынешней власти в Незалежной. Запинающийся и путающий слова Петр Порошенко, падающие в обморок бойцы почетного караула и явно националистический характер мероприятия свидетельствуют о том, что президенту осталось недолго.
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За два дня до праздника украинские политики пугали Россию, что военный парад на Крещатике вызовет настоящее землетрясение в Кремле. Но, судя по всему, если и были в Москве какие-то колебания, то, скорее от смеха.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Началось все с того, что президент Украины открыл парад цитатой из бандеровского гимна и националистическим приветствием "Слава Украине!" При этом Порошенко перепутал слова.

Строки, которые он пытался процитировать, известны как так называемый бандеровский марш. Эта песня, написанная на стихи поэта Олега Бабия, в 1932 году стала официальном гимном бандеровского подполья. Ее цитирование на официальном мероприятии уже само по себе нонсенс, учитывая критику, которая звучит из Европы в адрес украинского руководства.

По словам Порошенко, теперь эта песня станет официальным маршем украинской армии. Однако, зачитывая отрывок, президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".

Но не только путающимся в цитатах Порошенко запомнилось сегодняшнее мероприятие. Во время речи верховного главнокомандующего один из солдат почетного караула потерял сознание из-за жары.

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld

В целом парад произвел впечатление скорее похоронного марша, чем смотра боевой техники и армейской выправки. Он стал еще одним предвестником скорой политической  кончины лидера нации, к которому и у общества, и даже у его бывших соратников накопилось немало претензий.

Судя по всему, Петру Порошенко недолго осталось гулять на свободе. На днях бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвинил Петра Алексеевича в преступных действиях и выразил уверенность, что скоро тот пойдет под суд за свои деяния. Речь идет о коррупции и преступной бездеятельности в решении важных государственных вопросов.

Для Порошенко отставка и пенсия на его вилле в Испании с написанием мемуаров, наверное, были бы наилучшим вариантом. Но вряд ли президент отдаст власть, ему наверняка захочется посидеть на главном кресле страны еще один срок. Все его последние популистские заявления и заигрывания с националистами свидетельствуют о том, что Порошенко хочет остаться основным кандидатом и пойти на новый президентский срок.

Фото: GLOBAL LOOK press

Правда, на этом фоне все чаще в прессе появляются сообщения, что глава Украины готовит пути отступления. Якобы сразу после выборов Петр Порошенко сбежит в Белоруссию, где Александр Лукашенко уже подготовил ему теплое местечко. О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блоге украинский политический обозреватель Александр Дубинский.

На такую возможность, считает Дубинский, указывает выкуп белорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка была бы невозможной.

У Батьки уже есть опыт спасения неугодных политиков. Не так давно Минск предоставил убежище и даже гражданство президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле 2010 года. Вполне вероятно, что Лукашенко спасет и своего ближайшего соседа.

Фото: GLOBAL LOOK press

Есть и версия, что Порошенко выторговывает сейчас с Эрдоганом условия по своему бегству в Турцию. Ранее в СМИ появились сообщения, что у Порошенко есть вилла в Испании, но туда он вряд ли отправится на ПМЖ. Мадрид может потребовать от него объяснить происхождение капитала, считает Рогов.

Тем временем потенциальные противники Порошенко на предстоящих в марте 2019 года президентских выборах активизировались. Лидер объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко сегодня, в День независимости предложила проект новой, как она говорит –  народной, Конституции Украины.

А комик и по совместительству ярый русофоб Владимир Зеленский, тоже в праздничный день разместил в Сети проморолик нового сезона сериала "Слуга народа". Совпадение это или нет, но Зеленский, являющийся одним из потенциальных кандидатов в президенты, играет в сериале учителя истории, внезапно ставшего главой государства.

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Shealah Craighead

Президент-учитель обращается государственным служащим, поздравляя их с Днем независимости и дарит им часы с именами погибших на майдане. "Я бы очень хотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпуская бандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли", – говорит герой Зеленского.

Скрытый смыл этого действа не иначе такой – вот я стану президентом, и вы прекратите воровать, принимать плохие законы и гнобить население высокими ценами на газ.  

Получается, что информационное пространство Украины как бы дает Порошенко сигнал: уходи подобру-поздорову, а то хуже будет. Но беда в том, что президент не слышит глас народа и, судя по всему, далек от него, раз продолжает с упорством маньяка вбивать в головы людям националистические идеи.

Автор: Александр Комаров24 августа 2018, 22:00
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