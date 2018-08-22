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Зреет бунт: кто зальет Украину кровью

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Palinchak
Граждан Украины не на шутку напугали собственные политики. Правительственный чиновник предупредил о восстании регионов после президентских выборов в марте будущего года.
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Заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что регионы Украины могут устроить бунт после выборов президента. Это произойдет, если их не устроят результаты голосования.

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Такой сценарий чиновник назвал худшим и добавил, что протесты будут поддержаны "нашими друзьями за поребриком", сообщает НСН. По его мнению, наихудший вариант – это если после выборов один, два или три облсовета заявят, что не считают выигравшего победителем. А после этого в стране начнутся крайне негативные действия, поддержанные Россией.

Условия для волнений в некоторых украинских регионах действительно есть, считают эксперты. Как подчеркнул в интервью "Московскому комсомольцу" ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Олег Неменский, беспокойство вызывают не только юго-восточные области, но и западные.

"Настоящие социальные выступления на Украине могут произойти в связи с экономическими проблемами, которые накапливаются и действительно огромны, и случатся они между выборами. Поэтому осенние парламентские выборы таят в себе большую угрозу, нежели чем президентские", – отметил политолог.

С ним согласен и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, но он полагает, что господин Тука сделал устрашающее заявление с одной целью – получить финансирование для усиления своих силовых структур в этих регионах и подавления возможных выступлений.


Между тем издание "Луга news.ru" обнародовало сегодня весьма интересны прогноз, согласно которому следующим президентом Украины станет человек Кремля. В противном случае, уверен автор статьи, в стране начнется третий Майдан.

Не исключено, что одной из серых лошадок на выборах станет лидер общественного движения "Украинский выбор", который много делает для обмена пленных в Донбассе, Виктор Медведчук. Он, правда, пока не заявлял о своих президентских амбициях.

Виктор Медведчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

В разные годы Медведчук возглавлял администрацию президента Украины, был первым вице-спикером Рады, членом Высшего совета юстиции и СНБО. Не исключено, что опытный политик может подыграть мирным инициативам Петра Порошенко, который мечтает поднять себе рейтинг возвращением на родину режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за террористическую деятельность.

Если спасителем Сенцова и других украинцев, отбывающих наказание в России, станет тандем двух кандидатов Порошенко и Медведчука, то во втором туре выборов действующий президент может и проиграть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Emeric Fohlen

Пока считается, что рейтинг Медведчука нулевой. Но это только потому, что его еще не рассматривали как претендента на главный пост страны. Известно также, что именно радикальный кандидат может всколыхнуть болото, поднять с диванов избирателей, которые отчаялись что-либо изменить своим участием в голосовании. А этот избиратель есть сегодня на востоке, юге и даже в центре Украины.

Казалось бы, этот фантастический сценарий не может воплотиться в жизнь, но история показывает, что в такой стране, как Украина может произойти всякое. Напомним, что выборы президента Незалежной назначены на 31 марта.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin

Об участии в них пока что официально заявила только лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Потенциальными кандидатами считаются Петр Порошенко, бизнесмен Вадим Рабинович, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Автор: Александр Комаров22 августа 2018, 21:35
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