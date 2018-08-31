Володин: Убийство Захарченко обнуляет Минские соглашения

Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя теракт в центре Донецка.

По мнению председателя Думы, также теряют смысл все шаги, которые предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны в Донбассе.



Вячеслав Володин напомнил, что на Украине и раньше уничтожали неугодных киевскому режиму политиков, журналистов и общественных деятелей.

"Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой – террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти на Донбассе", – констатировал спикер нижней палаты парламента.

Володин выразил надежду на то, что Парламентская ассамблея ОБСЕ даст свою оценку случившемуся и призовет украинские власти к ответу за это преступление. "Все причастные к этому теракту должные понести наказание", – подчеркнул Володин.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка вечером 31 августа. Также серьезно пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Власти республики возложили ответственность за это преступление на Киев.





Похожие заявления уже прозвучали и в Москве. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала – есть все что за убийством Захарченко стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных.

Украинские диверсанты уже покушались на главу ДНР четыре года назад. Тогда Захарченко получил осколочное ранение в ногу, долгое время лежал в больнице, а затем ходил с тростью.